港超聯　晉峰爆冷贏冠忠南區「見紅」謝幕

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（30日）煞科，冠忠南區在頭號射手夏志明缺陣之下，在旺角大球場迎戰晉峰。結果「粉紅軍團」在1,009名觀眾見證下，以2比1「爆冷」擊敗南區謝幕，並以「護級組」第3名完成今個球季。

冠忠南區主力夏志明因隨港隊出戰世界盃外圍賽而缺陣，他們今場只有17人入選大軍名單，6名後備球員當中更有2位門將，「肥彭」史提芬彭利拿則肩負破門責任；晉峰主教練艾斯達維和首席射手費利浦薩因上場領紅而停賽，加上卡爾特納受傷，今場派出紀思昊、何思哲等球員出擊。

兩軍今季對壘4次南區3戰不敗佔優，開賽初段「紅衫軍」採取主動，7分鐘隊長佐佐木周邊路突破勁射，為今場煞科戰揭開序幕，可惜被林駿杰撲出底線。1分鐘後南區川瀨浩太更藉一個角球，博到晉峰曾仲楠禁區內犯規，球證直指12碼點，惟「肥彭」操刀「宴客」，錯失先開紀錄的機會。

站穩陣腳的晉峰12分鐘憑茹子楠遠射攻門，重回正選把關的謝德謙橫身撲出。力求3分的「紅衫軍」20分鐘便率先破門，積施利邊路落底線出波，佐佐木周力壓鄭璟昊之下射成1比0。

落後的晉峰不乏攻門機會，29分鐘何思哲接應廖億誠開出的角球批頂，被謝德謙撲出底線。40分鐘茹子楠乘角球攻勢球不着地抽射，被比圖銅頭頂走出界。半場前紀思昊禁區頂博到罰球，廖億誠開短給羅俊仁施射，皮球直飛龍門之際，被積施利白界線前踢走，助球隊半場維持1比0領先優勢。

換邊後「粉紅軍團」隨即換入羅浩賢變陣，更在51分鐘收到回報，茹子楠乘角球攻勢施射，皮球輾轉落在鄭璟昊腳下，此子射入為晉峰扳成平手。

追和後晉峰氣勢更猛，58分鐘何思哲中路施射，被謝德謙沒收，3分鐘後更慘食一鋪「詐胡」，羅俊仁接應「茹子」直傳將球射入，可惜被判越位在先。不過後勁凌厲的晉峰終在65分鐘反超前，茹子楠壓贏唐道碧長驅直進，推過門將射成2比1。

不甘輸波的南區「撳掣」換入列文，甚至將這位主教練兼球員和川瀨浩太推前客串前鋒。77分鐘列文接應長傳一控一抽，被曾仲楠捨身擋出。

後備人選捉襟見肘的南區再調入鄭進泓尋找機會，末段南區全軍壓境之際，川瀨浩太與曾仲楠起衝突，擾攘一輪後，球證向2人出示紅牌驅逐離場。

戰至最後，晉峰成功守住2比1勝局，以一場勝仗為今季畫上句號之餘，更以「護級組」第3完成球季。