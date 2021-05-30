港超聯　晉峰繼續玩　何Sir：下季會增援！

去年10月24日，晉峰在今季港超揭幕戰以2比3不敵冠忠南區。湊巧地於煞科戰，晉峰在同一個球場，但以勝方的身份，終結首征港超聯的征途。晉峰總教練何信賢、中場茹子楠和後衞鄭璟昊各有感受。

「好多謝一班球員嘅決心，今場我只係一個代教練，所有部署都係來自主教練艾斯達維，我只不過係執行同用中文鼓勵佢哋，我好開心見到頭先班球員奮不顧身，我等呢場波等咗足足一季。」「何Sir」再次語帶哽咽的說。他勉勵球員不要自滿，認清自身不足，希望他們藉勝利知道自己仍有進步空間。

茹子楠則自評全季表現為7至8分，又喜言收穫職業生涯首個聯賽入球，這球猶如整個球季的總結。他認為晉峰在聯賽中段成績理想，聯賽第7的最終成績是晉峰整隊職、球員應得的。鄭璟昊則坦言賽前他鼓勵「茹子」要在最後一戰爭取入球，很高興最終他能完成：「我同佢講臨尾一定要同我入一球波，如果唔係借過嚟成季都睇唔到好大進步，好開心佢都做到出嚟。」被問到來季前途，兩位東方借將均透露，還需在季後與東家磋商，但「茹子」補充，傾向選擇一家會獲得很多出場機會的球會。

晉峰今季23戰以5勝1各17負的成績畫上句號，作為首征港超的球隊來說，算是不過不失，總教練「何Sir」向球迷大派「定心丸」：「（來季）繼續！好多謝兩位老闆冇畀壓力我，到呢刻都好支持我，希望佢哋繼續搵錢支持球會。」然而「粉紅軍團」今季的埋門把握力、防線經驗一直為人垢病，何信賢直言會物色更多外援：「商量緊會增援，同時都會繼續留用艾拔簡勞、卡爾特納同費利浦薩等外援，但暫時未諗到本地球員，因為呢班合約去到6月30日，唔急住搵。」「何Sir」又指，會先讓一直帶病領軍的主教練艾斯達維回鄉休息，好讓這名西班牙教頭舒解壓力。