港超聯　標準流浪激和愉園　捧走廿萬獎金

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（30日）煞科戲碼，標準流浪於小西灣運動場熱鬥愉園。結果靠林學曦「起孖」及亞加斯圖的入球三度領先的流浪，被愉園靠葉卓文、盧斯安奴及朱偉鈞的入球，以3比3逼和。由於冠忠南區煞科日失分，流浪最終成功捧走「護級組」獎金。

力爭20萬「護級組」獎金的標準流浪，今仗強陣出擊，門將位置繼續有奧利斯擔正，林嘉緯及陳肇鈞坐鎮中場，為亞加斯圖及祖連奴等人輸送彈藥。「快活谷」幾位主力外援查理史葛、盧斯安奴、米基爾及羅拔奧度皆以正選身分出戰，另外曾志孝亦復任正選。

兩隊開局就進入對攻態勢，3分鐘，陳肇鈞右路傳中，祖連奴禁區內抽射高出。1分鐘後輪到「快活谷」攻勢，潘沛軒半傳半射，逼奧利斯要作出飛身撲救。經驗更豐富的流浪，很快就打開紀錄，比賽8分鐘一次攻勢，愉園門將屠俊翹解圍不遠，給林學曦成功把握機會，禁區內勁抽破網，為球隊先拔頭籌。

失守的愉園並不是一面挨打，17分鐘，黃智康右路快攻起腳，被奧利斯救到。1分鐘後，查理史葛禁區外擺順遠射，省中流浪守將後再被奧利斯沒收。34分鐘，愉園的努力終於收到回報，靠一次角球攻勢，葉卓文遠柱無人看管下頂成1比1 ，兩隊回到同一起跑線，半場前未能分出高下。

換邊後，流浪率先發圍，48分鐘施展一輪強攻後，林嘉緯左路傳中，亞加斯圖門前一頂破網，為球隊再度領先。2分鐘後，祖連奴殺入禁區左腳施射，再被屠俊翹接實。再度落後的愉園未有因此放棄，54分鐘，查理史葛右路罰球送入尾柱，盧斯安奴頂「彈地波」入網，為「快活谷」再度追平。

其後場邊傳來晉峰在另一場比賽反超前南區的消息，進一步振奮兩隊球員士氣。其中不甘和局的流浪亦繼續施壓，64分鐘，鍾昇霖大腳斬前，林學曦門前成功把握機會入破門，個人梅開二度之餘，亦幫助流浪第三度領先。愉園80分鐘作出回應，角球開出奧利斯雙槌打走，朱偉鈞禁區頂勁射地波入網得手，為球隊追成3比3。雙方其後都還有埋門機會，但未能再增添紀錄，最終兩隊在經歷這場入球騷後握手言和。