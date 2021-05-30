港超聯　愉園去留成疑　潘文迪：要同老闆傾

經歷風風雨雨的一季征途後，愉園在周日（30日）「中銀人壽香港超級聯賽」煞科戰3比3逼和標準流浪，以一場入球騷為賽季作結。對於「快活谷」下季會否繼續留在港超征戰，坊間各種說法不一，總監潘文迪賽後亦接受訪問，就球會未來打算作交代。

愉園今季因為「保險金」事件，以及球員教練各種場外爭議，成為其中一支在港超備受關注的球隊，來到完季一刻，球會的財政狀況以及未來發展取態，亦令人關注，有傳聞愉園隊內出現拖欠人工的情況，對此潘文迪沒有正面回應，僅表示一切問題會在球員合約完結前解決：「『鮑Sir』（鮑家耀）同『Fatgor』（林衍廷）嘅事，都難免又所影響球隊，但大家齊心之下，最尾嗰幾場表現有改善，都係靠一班球員嘅努力。」

對於球隊下季去留問題，潘文迪則認為類似情況以往在港超聯一直存在： 「以往咁多季以嚟，就算我自己踢緊嘅年代，都係去到最尾一兩個月先至確定；我哋依家都問緊老闆意向，嘗試努力希望可以繼續。」他承認愉園未能在短期內，答覆香港足球總會會否繼續征戰港超，但表示無論最後參賽與否，都會給外界一個交代。

「快活谷」今季陣中有不少發揮出色的球員，眾將來季去向令人憧憬，對此潘文迪就表示會視乎球會未來方向，再做決定：「我哋能夠培養到啲小將出嚟，而且好多人搵，即係我哋成功；如果佢哋有人搵，我梗係開心，因為達到將培養球員嘅目的。」此外，潘文迪認為隊中幾位外援發揮不俗，合作上亦非常愉快，能否令他們留隊，就要視乎球隊能否滿足他們的條件。