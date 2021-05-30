曼城投20億歐擸16冠　出手搶哈利卡尼求圓夢

曼城4年擸走3個英超冠軍，只可惜今季同歐聯冠軍擦身而過，佢哋多年來巨額投資始終仲有少少遺憾，消息指藍月亮已經密鑼緊鼓為明年計劃，仲計劃出手搶哈利卡尼。

藍月亮喺今屆歐聯，準決賽贏咗10年投放12.5億歐元嘅巴黎聖日耳門，但決賽就輸畀另一支超級富豪球隊，睇番曼城自2008年起，阿聯酋方面已經投資咗20.1617億歐元，其中有10個賽季投資超過1億歐。

睇番佢哋投放咗20億，換來5個英超冠軍、兩個足總盃、6個聯賽盃冠軍及3個社區盾，雖然話冇歐聯冠軍，但成績都算係咁，當然總要有目標，隨着阿古路離開，藍月亮已經準備搵今屆英超神射手哈利卡尼加盟。

眾所周知，哈利卡尼已經公開講明要離隊，而尼位英格蘭射手今季表現突出，攻入23球助攻14次，除咗曼城想要，曼聯同車路士等都睇中佢，哈利卡尼早前都講話想喺英超，並且最大嘅夢想係攞冠軍，以球會嘅近績嚟睇，要喺曼城贏冠軍嘅機會應該比其他球會較高。