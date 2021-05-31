奇雲迪布尼面部2處骨折　出戰歐國盃成疑

曼城喺歐聯決賽輸波折將，比利時球星奇雲迪布尼下半場被「打爆眼」提早退下火線，成為球隊失落冠軍主要原因之一。奇雲迪布尼依家更面臨歐國盃危機，佢周一(31號)喺社交網證實自己鼻骨同左眼眶骨骨折，但未有透露係咪需要做手術，依家距離比利時首場歐國盃分組賽唔夠2星期，時間緊逼，難怪比利時主帥馬天尼斯都激動鬧爆「兇手」魯迪格。

奇雲迪布尼喺決賽後入院接受治療，佢周一喺twitter報告最新情況：「我啱岩由醫院返嚟，診斷結果係鼻骨同埋左眼眶骨骨折，我依家感覺OK，仍然為尋日場波(歐聯決賽)失望，但我哋一定會再返嚟。」奇雲迪布尼未有透露更詳細傷情，例如需唔需要做手術，《talkSPORT》指眼眶骨折通常出現喺拳擊賽事，普遍拳手如果要做手術，休息期長達半年至9個月。

不過，足球員面部再受傷嘅機會遠比拳擊選手低，英國《衛報》指如果傷勢唔係非常嚴重，比利時更大可能會要佢戴上面罩比賽。對於歐國盃開鑼前主力重傷，比利時領隊馬天尼斯亦激動回應：「魯迪格真係好好彩，根本唔係頭撼頭，魯迪格只係用個膊頭去撞人，佢之後仲要攬住個頭扮痛去掩飾，呢個魯莽同不必要嘅動作絕對應該食紅牌。」