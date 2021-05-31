港超聯　法圖斯現身：我未掛靴！仲想繼續踢

周日（30日）港超冠忠南區對晉峰的煞科戰，看台出現一位久違的面孔，他就是前香港隊後衞，兼效力過公民、太陽飛馬、東方等本地球會的41歲老將「法老」法圖斯！

「前年踢完中甲後我返咗祖家尼日利亞，直到今年4月初先返番嚟香港。」已闊別香港球圈近2年的法圖斯，向球迷交代近況。這名曾為香港隊上陣過28場的41歲名將，自2015年踢完東方後，便「北上」展開4年中國足球生涯，當中更征戰過2季中超，為貴州隊（前稱貴州恆豐智誠）各項賽事上陣87場攻入10球。惟自2019年球季完結後，法圖斯便在十分低調的情況下遠離球迷視野，他上一次在香港球圈現身，已經是2019年6月11日為港隊披甲對中華台北。

今次再次在「港超賽場」上見到「法老」的身影，記者當然不放過機會問一下他的近況。當被問到「退役」後這1年多何去何蹤時，法圖斯語氣加重地說：「我未退役喎！仲想喺香港踢波，不過暫時未搵到球會，我自己就想再戰港超聯！」闊別港足多時，記者聽到「法老」想再戰港超的消息時當堂嚇一跳！就連他在公民年代的舊隊友費蘭度見到「法老」也感到相當錯愕，二人更為此寒暄暢談近5分鐘。「好耐冇見費蘭度，好開心可以見番當年喺公民嘅好朋友！佢依家喺東方龍獅表現都好出色。」法圖斯道。

最後，法圖斯藉訪問向香港球迷問好：「好多謝你哋仲咁關注我，依家我已經冇再喺中國踢波，但仲想貢獻香港足球，希望嚟緊可以再見到大家！」