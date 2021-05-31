大坂直美抵制法網記招被罰款　面臨大滿貫禁賽

法國網球公開賽開打，日本名將大坂直美以直落兩盤淘汰對手躋身女單次圈，賽後她堅持早前已宣布的缺席新聞發布會，她將被罰1.5萬美元，如果她繼續抵制，甚至有機會被逐出大滿貫作處罰。

大坂直美於法網開鑼之前已公布宣布在今屆賽事不會出席任何新聞發布會，事關媒體不在乎球員的心理健康問題，而大坂這個行動引起球壇不少議論及抨擊，就連「泥地王」拿度都直言，如果沒有傳媒報道就沒有球員的今天，參加記者會是網球事業的一部份。

大坂在今場賽後只接受現場主持的訪問，但沒有出席賽後的記招，而由於有規定球員不出席賽後新聞發布會需要被罰款，法網組委會已立即開出罰單，向大坂罰款1.5萬美元。

此外，四大滿貫包括法網與溫網、美網及澳網發出一份聯合聲明，以警告大坂直美如果繼續拒絕接受傳媒訪問，後果會更嚴重:「如屢次再犯，可能導致更多的罰款以及在未來大滿貫禁賽。」

大坂直美對於被罰款，沒有特別作出回應或心軟，她在個人社交網上發言:「憤怒是缺乏理解，改變總會讓人感到不舒服。」

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