第3度告別港超聯　羅俊仁：係時候為將來打算

2021年5月30日(周日)晉峰2比1擊敗冠忠南區一仗，除了是今季「中銀人壽香港超級聯賽」其中一場煞科戰，以及球證吳超覺的最後執法外，亦是晉峰主將羅俊仁，第3度告別職業足球的日子。

今年6月21日便滿27歲的羅俊仁，職業足球生涯先後效力過3支球隊，包括兩年南華、3年理文和1年晉峰。短短6年，3度告別，問「阿仁」會否覺得自己的足球路比他人崎嶇，他先露出尷尬之笑容再回憶道：「其實港超入面有幾多個係一帆風順嘅呢？好多繼續踢嘅都係靠堅持、靠熱誠，而際遇嘅嘢更加難講，每個人都有自己嘅故事。南華青年軍上一隊效力咗兩年，之後落咗甲組踢深水埗，跟住喺理文過咗3季，本來簽咗夢想FC，點知佢散班，惟有再戰港甲踢晉峰踢，好開心可以跟埋一齊升班上港超。」

既然可以再戰港超，據聞晉峰亦已提留用，因何又決定抽身離場呢？「好老實，港超下季有幾多隊都未有人知，早幾年喺細會踢得好，都會望有大會搵，但依家啲隊少咗，好多會簽人都係睇吓邊個夠平。可能我睇嘢灰啲，但我都就27歲喇，叫做大中細會都踢過，又捧過盃，係時候要為自己嘅將來打算吓。我早兩年已經開始為轉行做準備，依家係時候喇！」「阿仁」淡淡道出其選擇轉行的原因。

雖然效力晉峰的日子很短，連同半季甲組，也只不過是季半時間，但「阿仁」坦言很慶幸自己最後的一個港超球季，可以在粉紅兵團度過，並且萬分感激。「好多謝『何Sir』(即總教練何信賢)當日喺季中畀我加入晉峰，之後升班亦都預埋我，畀我好大自由度，亦畀好多出場機會我，非常多謝佢！」

「多謝何國泉（即晉峰龍門教練）當日搵我，我有機會同一班後生過我好多嘅隊友，一齊去追逐夢想。大部分隊友都好後生，經驗係未夠，但個個都好有熱誠。我特別想為劉君正同林駿杰打氣，希望佢兩個可以繼續努力，快啲彈起，哈！哈！」「阿仁」謂一定要向晉峰的球迷道謝，多謝他們每一位不計戰果，由始至終都大力支持。

鳴謝名單多數排名不分先後，但「阿仁」卻安排最重要一人，壓軸登場。「仲要多謝女朋友『阿Sa』，我哋拍咗5年拖，呢段日子無論我喺甲組定超聯，做後備定踢正選，佢都一直喺我身邊支持同鼓勵我，好多謝佢！我會畀心機搵錢，喺一、兩年之後娶佢做老婆。」男人大丈夫，講過要認數呀！

回望自己最後的一個港超球季，「阿仁」表示最深刻一戰，就是晉峰在青衣運動場3比0擊敗愉園，個人梅開二度；當日入球後拉高波褲，露出大腿上紋身的慶祝動作，一度成為了足總facebook專頁的賽事焦點圖片。「個紋身我紋咗好耐，意思係提醒我自己要做一個對屋企有承擔嘅人，亦因為呢個原因，我覺得好夠喇，係時候要為屋企同自己嘅將來做番啲嘢，所以決定轉行。」「阿仁」強調足球依然屬其最愛，故新一季將會再戰甲組：「所以唔好話我掛靴呀！哈！哈！」

決定第3度離開職業足球的「阿仁」，將會加入前港超球員黎厚希的保險團隊，轉戰另一個戰場，繼續奮鬥！