C朗走唔走？佢女友咁回應

葡萄牙巨星C朗拿度與祖雲達斯尚餘1年合約，不時有消息傳出佢將於今夏離隊，謠言滿天飛，就呢個問題，有球迷喺街上撞見「球王嫂」喬治娜，於是問佢關於C朗去留問題，佢嘅回答係「佢會留低！」

關於C朗今夏去向問題，傳出多個版本，傳得最勁係話佢回巢曼聯，仲話蘇斯克查打過電話畀佢，其次係轉投巴黎聖日耳門，但先決條件係基利安麥巴比過檔皇馬，至於話佢重投皇馬嘅機會最微，因為皇馬冇錢。

另一證據係C朗名下嘅幾架靚車，早前畀人影到被運送離開意大利，估計係運返里斯本，足證佢準備離隊，而C朗嘅母親亦發文叫佢返葡萄牙，以及C朗自己喺社交網發長文總結自己喺意甲3年嘅表現，都令人以為佢走硬。

正當謠言滿天飛，而當事人又未有實際答案之際，有球迷喺街上撞見「球王嫂」喬治娜，於是呢位球迷就上前詢問呢個大家都好想知嘅問題，仲拍埋片，結果喬治娜嘅回應係「佢會留低！」

C朗留隊嘅原因，可能同祖記日前宣布阿里基回巢領軍有關，祖記近兩季經歷動蕩，沙利同派路任教令戰績不穩，依家阿里基回巢，可能係C朗回心轉意嘅主因。