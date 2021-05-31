掌管理文青訓　賀蘭特悉心打造新力軍

「每個小朋友都想日後成為球星，我唔可以承諾夢想一定會成真，但我會盡力幫佢哋。」理文去年找來在亞洲地區有豐富青訓管理經驗的賀蘭特（Matt），成為球會青年軍發展的掌陀人，在疫情下繼續投資改善青訓，顯示出理文長遠發展的決心。記者找到這位威爾斯人，談談他對青訓工作的抱負，以及對理文和本地足球發展的看法。

自早年於卡迪夫城開始從事足球教練及青訓管理相關工作，現年32歲的賀蘭特過去曾輾轉於馬來西亞、泰國及印度等地留下足迹，包括在24歲當年，機緣巧合下獲任職為泰超傳統勁旅武里南的青訓總監，帶領該隊青年軍奪下全國青年錦標賽冠軍，光輝背後，Matt不畏言曾見盡各地球圈光怪陸離的一面：「依家諗番轉頭，當時總以為自己有晒所有答案，無論係待人處事，或係傳達某種諗法等方面，都可以做得更好。」

如今帶同家人一起來港展開新一頁，賀蘭特希望能在這個新環境安定下來，於新舞台大展拳腳：「理文係一間好想做出好成績嘅新球會，會長李文恩非常支持我哋嘅工作，我都好榮幸可以同一班志同道合、充滿抱負嗰同事合作；足球世界入面，好多人都視戰勝對手為成功金律，但我覺得唔止係咁，最緊要係成為最好嘅自己。」

理文的青訓宗旨，是為一隊提供新血、為港隊培育後起之秀，以及讓學員更加投入足球運動，在這些目標以外，賀蘭特有更進一步的追求：「我唔介意球隊成績好壞，但係我要求每支梯隊都要踢出理文風格；我哋想令球員無論喺比賽、去番學，或者出街玩嗰陣，都對自己作為理文一份子感到自豪。」

球員時期的Matt，自認足球天賦不算突出，因此早早選擇「轉行」教波，但出身於史雲斯青年軍的這位威爾斯人，對於年輕球員的煩惱和所要面對困難絕不陌生：「喺我仲細嗰陣，冇人會教你喺人生路上要點行，或者點樣應對各種生活上嘅難題，我哋想為學員提供更多幫助，希望佢哋有更好嘅為人，繼而透過職業嘅訓練環境，令佢哋成為更好嘅球員。」

傍晚的落日餘暉，灑在將軍澳賽馬會足球訓練基地的草皮上，記者訪問當日，理文青年軍訓練開始時間尚未到，學員已早早在場邊熱身準備，由於上一班場地用家，用盡了場租時間最後一刻才離開，多少打亂了青年軍的訓練安排，本地青訓從業員所面對的場地難題，賀蘭特似乎已有所體會：「所以我會要求班學員，盡量喺組場時間夠鐘嘅前5至10分鐘，就開始幫手執嘢，等下一組用家可以準時用到嗰場，呢樣嘢係關乎理文青年軍嘅形象，希望可以由呢啲細節開始做好。」

因為疫情關係，本地足球賽事一度陷入停擺，連帶青訓工作亦受阻近一年，如今得以重返球場，一班學員參與操練時都表現得格外投入。「啱啱開始好多教練同家長都同我反映，話一周練3次波無可能，因為困難所以都唔願意去做；依家呢組球員每周操3次，另外再加埋比賽日，都可以做到百分之九十五嘅出席率。」Matt帶着炫耀般的語氣解釋道。除了因為大家都「餓波」已久，Matt認為與理文青訓教練團的努力，和訓練計畫得到認同不無關係：「依家班細路自己會要求每星期加操一堂；我覺得佢哋係享受嚟練波嘅過程，係鍾意我哋呢班教練，佢哋都睇到理文係有計畫同目標去令大家變得更好。」

賀蘭特 Matthew Mark Holland Profile

出生日期：1988年7月12日(32歲)

教練牌資歷：亞洲足協專業級教練

現職：理文青訓總監

執教經驗：

- 武里南技術總監（泰超，2016-18）

- 班加羅爾助教（印超，2015-16）

- FC泰港助教（泰超，2015）

- 武里南青訓總監（泰超，2013-14）

- 卡迪夫城青年軍教練（英冠，2008-12）

香港足球總會於2020年初公布「展望2025策略計畫」，重點培訓適齡年輕球員，為港隊訂下劍指2034年世界盃決賽周的目標。除了足總方面努力經營之外，球會在青訓亦扮演重要角色，兩者的合作隨時成為計劃成敗關鍵。

賀蘭特認為足總的目標絕非天方夜譚，難度在於與球會之間的協調：「距離2034年好似仲有好耐，但時間眨下眼就過；喺嚟緊呢12到13年間，唔止班球員，成嗰青訓系統同架構都好重要，尤其青年界別賽事形式要保持穩定，切忌朝夕令改，係有機會做到好成績。」