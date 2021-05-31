【官宣】阿古路加盟巴塞隆拿　簽約2年

巴塞隆拿周一(31日)官網公布，簽入曼城前鋒阿古路，合約至2023年，阿古路自由身加盟，但解約費卻為1億歐元。阿古路加盟後，亦令美斯留隊續約機會大增。

將滿33歲嘅阿古路在曼城效力10年，剛於歐聯決賽最後階段上陣，但曼城最終不敵車路士飲恨得亞軍，完場後阿古路淚灑球場留下遺憾嘅畫面，仍然歷歷在目。不過合約完結後進入生涯新階段，阿古路日前抵達巴塞，完成體檢等程序，周一正式加盟，稍後將有簽約儀式、到魯營球場拍照及召開記者會，接受傳媒提問。

阿古路生涯踢過3間球會，就係阿甲獨立隊，西甲馬體會及曼城，在曼城10年共上陣390場入260球，英超累積184球，奪得5次英超、1次英足盃、6次英聯盃。

巴塞簽入阿古路有另一重意義，就係該阿根廷前鋒同巴塞隊長美斯是國家隊戰友，2008北京奧運攜手奪得足球金牌，亦係美斯生涯至今唯一國家隊冠軍，兩人每次國家隊服役都係同房室友，今次阿古路加盟巴塞，令今夏約滿嘅美斯留隊機會大增。

阿古路之後，曼城西班牙小將艾利加西亞及利物浦荷蘭中場韋拿杜姆亦即將加盟巴塞，據傳媒報道，艾利加西亞簽到2026，韋拿杜姆則簽到2024。