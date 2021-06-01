巴塞狂掃自由身巨星　17億天團免費加盟

西甲豪門巴塞隆拿今季成績差勁，加上財政問題令重建工作困難重重，新會長拉波塔就決定向自由身市場埋手，大事招攬已經約滿嘅球星免費加盟。周一(31日)率先宣布阿古路簽約後，呢位阿根廷前鋒已經喺魯營亮相，據報巴塞隆拿短期內會再簽埋迪比、韋拿杜姆、艾利加西亞同基安盧基當拿隆拿4位約滿巨星，5大神兵總身價高達1.8億歐元(約17億港元)。

巴塞隆拿教練朗奴高文雖然帥位不穩，但無阻球隊向荷蘭球員招手，已宣布將會離開利物浦嘅韋拿杜姆，據報已同巴塞隆拿傾掂合約；同樣約滿里昂嘅荷蘭翼鋒迪比，亦已答應轉投呢支西甲勁旅。消息指巴塞隆拿已派出軍醫去到荷蘭國家隊集訓營為2人做體測，希望趕及歐國盃開鑼前完成轉會。巴塞隆拿另一荷蘭中場法蘭基迪莊，日前被問到2位隊友轉會傳聞，佢亦暗示：「要睇下佢哋有乜打算，我唔知佢哋有幾認真(轉投巴塞)，或者我係知道，不過唔會話你知！」

除阿古路率先加盟之外，佢喺曼城嘅隊友艾利加西亞亦幾乎肯定會喺巴塞隆拿再度合作，呢位20歲西班牙中堅已同巴塞隆拿簽約6年，重返佢青訓時間效力嘅球會。據轉會權威記者Fabrizio Romano報道，巴塞隆拿簽入呢4位自由身球星只係時間問題，而佢哋仲計劃簽埋約滿AC米蘭嘅意大利門神基安盧基當拿隆馬，意大利媒體指祖雲達斯同巴黎聖日耳門都有興趣爭奪，但巴塞隆拿正處於領先位置。

德國《轉會市場》網站統計，巴塞隆拿如果順利簽晒5位目標自由身巨星，將會係史上最強嘅「免簽」操作，5位球星總身價達到1.8億歐元，包括最貴嘅基安盧基當拿隆馬(6,000萬歐元)、迪比(4,500萬歐元)、韋拿杜姆(3,000萬歐元)、阿古路(2,500萬歐元)同艾利加西亞(2,000萬歐元)。