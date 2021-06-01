香港隊　全體成員檢查過關 羅梓駿：好興奮

遠赴巴林出戰「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」的香港足球代表隊，抵步當地後已完成首次病毒檢測，足總透露所有職球員成功「過關」無人確診。收到好消息的港隊，周一（31日）亦隨即進行抵達巴林後的首課操練。

通過病毒檢測的港隊，獲批於預約時間内使用包括健身房在内的部分酒店設施，教練團遂安排球員「做Gym」，保持體能狀態。同日晚上8時（即香港時間凌晨1時），港隊更隨即到球場進行首課操練。

剛經歷16小時的航程，教練團隊之一的張健峰訓練後接受訪問，卻指球員在首課練習時精神面貌，以及身體狀況不錯，未見有水土不服的狀況，但還需要在時差、天氣上多加適應。另外他又透露由於練習場地有不少洞，令羅拔圖拗柴，幸好情況不算嚴重。「張峰」又表示隊內目前氣氛不俗，在會議中教練加強了球員對戰術的認知，而球員亦會提出所遇到的問題，雙方有不錯的互動。

至於另一位教練團成員朱志光，亦同樣滿意球員的狀態，他認為巴林日間氣温雖較高，惟傍晚時氣温開始下降，加上潮濕程度不及香港，令球員適應上不成問題。港隊首課訓練的球場比香港更細，且場地質素並不理想，「朱sir」則指今次訓練內容主要讓球員適應為主，訓練量並不大，暫時對球隊未有太大影響。相反「朱sir」卻希望球員心態上能夠盡快調整，更加集中面對接下來的比賽：「受疫情影響同埋作客比賽，球員心態一定有影響，希望安定之後可以集中比賽，尤其作客咩事都會發生，可能會好快失波，或者頂到好耐都唔失波，依啲球員都要有定心理準備。」

完成首課操練後，羅梓駿亦分享自己感受：「搭咗咁耐飛機，經歷好長時間嘅旅程終於到達巴林，仲要只可以喺酒店隔離，唔可以出去，所以可以踏足球場操練，係特別興奮。」港隊於周四（3日）將面對強敵伊朗，「羅梓」表示球隊已經準備就緒，並強調球隊不會抱着挨打的心態：「上一次都有對過伊朗，所以係知道佢哋嘅能力；球隊陣容同上次可能有啲轉變，但我諗最緊要係心態，我哋已經100%準備好喺今場比賽戰鬥。」