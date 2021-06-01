大坂直美因患抑鬱退出法網：這是最好方式

四屆大滿貫盟主日本名將大坂直美，周日（30）抵制出席賽會記者會被法網賽會罰款1.5萬美元，並被警告如果繼續此行為會面臨被逐出大滿貫，一日後大坂直美透過個人社交網宣布退出今屆法網，並表示自己從2018年美網起就陷入抑鬱當中，退賽是最好的方式，並希望每個人可以將焦點回放在賽事。

大坂直美於今屆法網賽前，以心理健康為由，公開表示不會參加法網期間的任何新聞發布會，事關她覺得媒體不在乎球員的心理健康問題，而她昨日結束首圈賽事後沒有出席賽後記招，法網組委會即開罰單，而四大滿貫組委亦罕有地發聯合聲明，對她作出嚴厲警告。

事件即引起球圈熱論，大坂直美堅持抵制的情況下，她最終選擇了退出今年法網，她在聲明中表示:「我絕不輕視心理健康，我認為現在對法網、對其他對手及自己來說，我退賽是最好的方式，這樣大家都可以關注法網比賽，由始至終我無想過要分散別人注意力，或者我發表言論在一個不太理想的時機，應該可以表達更清晰一點。」

大坂直美在長長的聲明當中表示自己有抑鬱及焦慮：「認識我的人都知道我非常內向，比賽中見過我的人都會留意到我經常戴着耳機，因為這能舒緩我的社交焦慮，我不是一個天生的演說家，在媒體前講話我會很焦慮。」她更透露自己從2018年美網以來已陷中抑鬱，而今年參加法網的內心更脆弱:「在巴黎我已感到自己的焦慮，對我來說，最好辦法是選擇缺席記者會。」大坂在聲明中表示已向組委會寫上道歉信，並願意進行溝通，而目前需要告別賽場一段時間。

這位日本球星突然退賽，令球圈引來極大回響，「細威」即表示對大坂直美的行動相當支持：「我完全理解大坂，我想給她一個擁抱祝福她，每一個人都不同，每一個能控制處理事情都不同，她想同最好的方法去處理，我相信她已盡了全力將事情做好。」NBA球星史提芬居里都在社交平台上對大坂直美表示力撐，並認為她是值得尊敬。

至於大坂直美的男友美國Rapper哥迪都忍不住為其強硬發聲：「不用對任何人道歉。」患上抑鬱的人都會有焦慮問題，情緒低落，專注力減退，嚴重者更可能有自殺傾向。