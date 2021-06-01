世紀交易！曼城想用史達寧+捷西斯換卡尼

曼城失落歐聯冠軍之後，將於今夏大換血提升實力，下季捲土重來。英國《太陽報》爆料，指曼城計劃用2位鋒線大將史達寧、加比爾捷西斯作為籌碼，交換熱刺射手哈利卡尼，解決球隊「無鋒」嘅尷尬局面。

英格蘭國家隊隊長哈利卡尼打算今屆歐國盃決賽周結束後離開熱刺，已經係公開嘅秘密，曼城、曼聯都有意收購呢位27歲前鋒，特別係曼城剛經歷歐聯決賽鋒線破門乏力飲恨輸波，加上射手阿古路已離隊，的確急切需要簽入頂級射手，提升下季爭標本錢，今季英超神射手哈利卡尼無疑係最佳人選。

由於熱刺方面將哈利卡尼標價為1.5億鎊，曼城傾向以交換球員方式，簽入卡尼，包括將史達寧、加比爾捷西斯送去熱刺。

26歲嘅史達寧今季表現走下坡，各項賽事上陣49場入14球，比上季少17球，早前已經傳出哥迪奧拿有意出售佢。至於加比爾捷西斯今季同樣只有14球進帳，呢位24歲巴西國腳一直都唔係哥帥嘅鋒線首選，歐聯決賽寧願用「無鋒陣」，都唔畀加比爾捷西斯踢正選，哥帥好樂意用史達寧、加比爾捷西斯交換哈利卡尼。

雖然熱刺班主利維唔想放走哈利卡尼，但如果佢執意要離隊，相信利維亦難以阻止，用1位去意已決嘅球員，換來2位當打球員史達寧、加比爾捷西斯，對熱刺亦冇壞，呢單世紀交易的確有機會成事。