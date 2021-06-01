度士發枝帶隊！老友記齊攀石

由仁足社舉辦的「賽馬會樂在耆足計劃」在山度士及陳發枝兩位前香港足球先生帶領下，到港青京士柏百週年紀念中心，在前港隊運動攀登代表隊教練及隊員，現為攀總教練廖曉瑩(Angel) 團隊Rock Fun的指導下進行頂繩攀登，老友記完成活動後皆大讚好玩。

「賽馬會樂在耆足計劃」今次來到全港最高的戶外攀石場之下，目的是希望長者可以接觸足球以外活動，提升團隊精神，突破自我，克服困難。其中73歲的學員林伯，經過基本攀石教學之後，除了成功攀上18米高的終點之外，更從高點游繩而下。林伯在活動後大讚好玩，亦感謝導師的專業指導，他們及隊友的鼓勵亦成為完成目標的動力。

「賽馬會樂在耆足計劃」來到第二個年頭，學員人數已經達到420人，學員來自不同社區、不同背景。今次活動的學員來自「賽馬會樂在耆足計劃」中不同的班組，混合班組能使他們認識更多新朋友，拓展社交圈子。

活動教練史提芬山度士盛讚學員態度積極：「即使他們不再年輕，但他們的積極態度實在無可挑剔，除了恆常的足球活動外，來到其他課外活動的時間，亦都勇於參與挑戰自己並完成目標。足證是可以真的活到老學到老。」