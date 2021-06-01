【歐國微小說】6個Steps用5分鐘 上網開戶好輕鬆

阿黃：喂阿陳，嚟緊歐國盃開鑼喎，冠軍有咩心水先？

阿陳：你問啱人喇，我哋呢啲睇咗幾十年波嘅，係龍係蟲邊逃得過我法眼吖，心水就有呀，不過……唉…

阿黃：咩事咁愁呀？

阿陳：唉，我不嬲都冇網上投注戶口，到的起心肝想去投注站搞，點知又爆疫，依家投注站開番啫，但我收夜㗎嘛，就算就到時間呀，老婆同囝囡都唔畀我去啦，有心水都買唔到啦！

阿黃：簡單啦，依家馬會出咗隻app叫「馬會開戶口」，隨時隨地都可以申請到戶口㗎。

阿陳：阿黃，你都知我唔識IT嗰啲㗎啦，咁麻煩！

阿黃：I咩T呀？唔使交文件、6個步驟就搞掂！你依家試吓篤先，我去拎啲點心，轉頭幫你搞啦。

5分鐘後

阿黃：呢兩籠牛肉燒賣正吖，你食住先，我依家幫你整！

阿陳：唔使喇，我整完啦！我見個app入面話申請會喺即日至5個工作天內獲批，依家已經刨緊波啦！

阿黃：都話好簡單㗎啦，隨時隨地，最快5分鐘、6個步驟就搞掂！係喎，你心水係咩啫，仲未講喎你！？

待續

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