千古奇冤　揀4個右閘都唔選連王

英格蘭於周三（2日）凌晨公布出征歐國盃名單，季中外借韋斯咸後大爆發嘅連格，竟然名落孫山，反而喺曼城淪為後備嘅史達寧有份，仲揀晒4個右閘入伍，都唔留番個位畀「連王」，真係千古奇冤，主帥修夫基嘅決定令人睇唔透。

英格蘭早前先公布33人初選名單，因應歐聯決賽會否出現傷兵問題而作出調整，而主帥修夫基會從中剔走7人，合共26人征戰歐國盃，而呢份名單於周三凌晨出爐，哈利卡尼、查頓辛祖等主力悉數入選，連之前有傳會冇份嘅阿歷山大阿諾特亦入圍，但最令人意外嘅，係連格竟然係被踢走嘅其中之一。

連格今季季中被曼聯外借到韋斯咸後，真係球王上身士哥停不了，單計聯賽16仗入9粒，並協助「錘仔幫」取得歐霸入場券，可惜榜上無名。另一曼聯球員格連活特，雖然今季冇咁搶鏡，但去到季尾有復甦迹象，並入圍初選，可惜佢因為傷勢未徹底康復，因此喺公布最終名單前，曼聯已官宣佢要養傷而無緣參加歐國盃。除咗佢兩個之外，其餘被剔走嘅有蘭斯達爾、賓葛菲特、賓韋特、禾特普斯及奧尼屈堅斯，相對冇乜爭議。

講真「修哥」今次揀人真係膽博膽，其中哈利馬古尼、佐敦軒達臣、基亞利殊都係啱啱好番，狀態冇保證，而且選晒阿歷山大阿諾特、捷比亞、基爾獲加同列斯占士4個右閘，但都唔留番連格，究竟係冇乜玩法。相比起弗到爆嘅連格，史達寧狀態明顯下滑，唔單止喺曼城失去正選，仲喺歐聯決賽表現欠佳，佢都有份，真係戥「連王」唔抵。

門將

比克福特 27歲 愛華頓

甸恩軒達臣 24歲 曼聯

森莊士東 28歲 西布朗

後衞

阿歷山大阿諾特 22歲 利物浦

芝維爾 30歲 車路士

高亞迪 28歲 狼隊

列斯占士 21歲 車路士

哈利馬古尼 28歲 曼聯

泰朗明斯 28歲 阿士東維拉

勞基梳爾 20歲 曼聯

史東斯 26歲 曼城

捷比亞 30歲 馬德里體育會

基爾獲加 30歲 曼城

中場

祖迪比寧咸 17歲 多蒙特

佐敦軒達臣 31歲 利物浦

美臣蒙特 22歲 車路士

加雲菲臘斯 25歲 列斯聯

迪格蘭賴斯 22歲 韋斯咸

前鋒

卡維特利雲 24歲 愛華頓

菲爾科頓 20歲 曼城

基亞利殊 26歲 阿士東維拉

哈利卡尼 27歲 熱刺

拉舒福特 23歲 曼聯

布卡約沙卡 19歲 阿仙奴

史達寧 26歲 曼城

查頓辛祖 21歲 多蒙特