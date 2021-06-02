咩玩法？英格蘭棄用連格　仲要佢踢熱身賽

英格蘭國家隊主帥修夫基公布咗出戰今屆歐國盃決賽周嘅26人大軍名單，最具爭議性一定係棄用今季下半季表現大勇嘅連格，更加令人費解係修夫基仍然會安排呢位28歲中場踢嚟緊周四(3日)凌晨熱身賽對奧地利，到底係想「歡送」連格，亦或令佢更難堪呢？

修夫基今次揀選嘅26人名單，遭到英國輿論唔少批評，當中徵召多達4位右後衞，加上哈利馬古尼、佐敦軒達臣有傷，而基亞利殊都係啱啱好番，狀態冇保證，隨時「得人無所用」，咁都唔揀今季為韋斯咸踢16場英超入9球嘅連格。

事後修夫基話：「作為領隊最唔想公布壞消息，帶新人去踢大賽永遠係最好，與此同時，刪減名單亦非常難做，好多球員表現都好出色，揀定26人名單之後，我畀冇份入選嘅球員自己決定，想立即離隊，亦或留隊一齊操練，備戰未來2場熱身賽，佢哋可能好失望，但好有承擔，連格將會上陣對奧地利。」

不過，好多球迷認為修夫基既然唔揀選連格參加歐國盃，但又要佢踢熱身賽，變相令其他人有份入選嘅球員少咗上陣時間備戰，實在好無謂，甚至自相矛盾。

英格蘭出戰歐國盃之前，將會踢2場熱身賽分別對奧地利同羅馬尼亞，6月13日晚踢歐國盃D組首場分組賽對克羅地亞，同組仲有蘇格蘭、捷克。

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