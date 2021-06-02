【官宣】安察洛堤成皇馬新帥　簽不平等合約

西甲豪門皇家馬德里正式宣布，聘請安察洛堤回巢執教，雙方簽約3年，不過「肥安」今次重返「銀河艦隊」嘅人工，仲少過執教愛華頓，仲要接受「保障球會條款」，如果呢位即將62歲嘅意大利名帥下季提早被炒，唔會收足合約總薪酬。

施丹早前辭職之後，皇馬上星期已經接觸安察洛堤，「肥安」亦迅速答應，佢同愛華頓嘅解約程序都非常順利，畢竟愛華頓今季僅排英超第10位，早有換帥打算。

安察洛堤今次同皇馬簽約至2024年夏天，西班牙《阿斯報》指「肥安」年薪少過擔任愛華頓嘅1100萬鎊，同埋要接受「保障球會條款」，假設皇馬明年4月解僱安察洛堤，只需要賠償下季餘下2個月及第2季薪酬，唔需要畀第3季人工，球會可以減少損失。

安察洛堤曾於2013至15年擔任皇馬教練，為球隊奪得1次歐聯、1次西班牙盃、1次歐超盃及1次世冠盃冠軍，但始終未能捧西甲，最終被炒，佢今次可唔可以捱足3季，實屬疑問。

另外，皇馬方面打算搵38歲名宿艾比路亞擔任安察洛堤嘅副手，似足當年安排施丹做「肥安」嘅助教，其後成為佢嘅接班人。