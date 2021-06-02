凡事看兩面！陳家豪疫境進化　跑入忘我境界

香港長跑名將今年已經踏入37歲，不過近年他彷彿愈跑愈年輕，這兩年先後打破自己塵封10年的個人最佳時間，迎來跑步生涯的「第二春」。「我的黃金歲月就像傍晚5、6點的那個太陽，來到黃昏啦！寫了很多年『準備退役』，但還是不甘心，因為我還想跑好馬拉松這個項目，好想再一次代表香港隊。」疫情的巨浪幾乎將他吞沒，但因為太太姚潔貞的一句話，他決定繼續跑下去。

去年疫情大爆發，各地成功舉辦的比賽少之又少，11月的田徑測試賽、12月的系列賽成為難得一見的本地大賽。正當記者還在適應變「重」的相機時，陳家豪卻以極佳狀態示人，在測試賽男子5000米幾乎由頭帶到尾，到最後100米才被王健進追過，最終以14分58秒21得第2名。重拾久違的比賽感覺不在話下，他更創出一別11年的「PB」（個人最佳時間），繼2019年在港島10公里賽之後，再次造出個人最佳成績。曾多次打破香港紀錄的他面對疫情帶來的種種困難，仍能再「進化」，是怎麼做到的？

四波疫情令陳家豪的教練工作幾度陷入停頓，卻意外令他夢想成真，成為「全職跑手」。「12月、1月的訓練量幾乎比全職運動員還要多，一日至少兩課，一星期14至16課，高峰期一日跑30公里，那時的狀態簡直是人生巔峰啊！」組織家庭之後，他已記不起自己有多久沒有專心一意地跑步，「好爽！係咁跑、係咁跑，每日就是食、瞓、跑，見住自己狀態提升很開心，這是我後生一直想做的事。」他心中感到安慰，「原來這個年紀還能衝」；同時心情又很矛盾，「跑步當飯食咩？」

「最初，我們這樣安慰自己：『當去少一次旅行囉！』；第二波疫情殺到的時候，『好吧，去少兩次外國比賽』；第三波再來，『我下年都不去旅行！』；到第四波，這回真的想過轉行找工作。」一向「冇嚟正經」的「家豪」，說到這年面對的經濟壓力都苦笑起來，「收入減少，但家庭開支很大，又要供樓、養父母，女兒不用上課也要交學費……」船上的破洞愈來愈多，他也焦急起來，想起自己有教育文憑，就立刻打電話給任職學校的朋友，又學其他教練申請做外賣員，附近米線店的老闆娘見他終日「無所事事」，就半說笑地邀他幫忙，他也覺得「有何不可」。

疫情的打擊比起以前種種傷患還要沉重，因為影響的不只是自己，他無奈地說：「作為一個男人，自尊心都有點打擊，所以死都要出去跑。有時跑完回家我就會說：『剛和學生練完』，好讓爸媽覺得我有收入，不用擔心我。」他的雙眼又回到運動場上正在跑步的人，緩緩吐出一句：「那時跑步和女兒就是我最大的寄託。」運動場2月重開，「家豪」表示收入終於回復正常，他逐一感謝一直支持他的人、他的學生，當然還有太太：「我是比較幸運的一群，有保就業、奧夢計劃的支援，而且我和太太都很『慳使』，總算捱過了。」

回顧超過20年的長跑生涯，陳家豪最難忘生日與太太挑戰北極馬拉松，在負40度的冰天雪地完成壯舉，近年他的狀態終於重回高峰，他感激太太一直鞭策着自己，希望退役前能再為香港隊比賽，「早一兩年，太太情願我減少工作，專心衝完目標，因為她是運動員，她明白過幾年想衝也衝不到。她更說：『家豪啊，我未停跑，你都唔准停啊！』」

「我最享受跑步時放空的感覺。感覺到自己跑得很快，但不會很辛苦的速度，聽著風聲，進入忘我的境界。你覺得我好誇張啊？跑完步好舒服的。開頭輕鬆跑，臨尾爆一爆，那種喘氣、爆汗的感覺真的很爽。」他回頭再看大埔運動場正在練跑的人，笑說：「來！帶你去附近影靚相！」

假如你正為着什麼煩惱，跑步吧！