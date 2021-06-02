意大利公布26人名單　U21新星爆冷入選

意大利國家隊公布出戰今屆歐國盃決賽周嘅26人大軍名單，比較令人意外係剛為意大利U21踢完U21歐國盃8強賽事嘅前鋒拉斯柏度尼獲得補選，反而上場熱身賽對聖馬力諾，同樣梅開二度嘅保列坦奴、馬迪奧比辛拿被棄用。

意大利主帥文仙尼早前已經將33人初選名單縮減至28人，包括棄用巴黎聖日耳門(PSG)射手摩斯堅恩，今次再剔走3位球員，包括拿玻里翼鋒保列坦奴、阿特蘭大中場馬迪奧比辛拿、羅馬中堅基安盧卡文仙尼，但就召入U21小國腳拉斯柏度尼。

現年21歲嘅拉斯柏度尼今季意甲為薩斯索羅上陣27次入6球，但仍然未為大國腳上陣，佢今次可以力壓多位鋒線大師兄，入選26人名單，的確令人意外。

值得一提，意甲奇兵薩斯索羅今次有3人入選，除咗拉斯柏度尼之外，仲有前鋒杜文尼高貝拉迪、中場文路爾盧卡迪利。

意大利屬於歐國盃A組，同組仲有瑞士、土耳其、威爾斯。歐國盃開波前，意大利仲會同捷克踢1場熱身賽。

意大利公布26人名單

門將

基安盧基當拿隆馬 22歲 AC米蘭

沙華托尼施利古 34歲 拖連奴

阿歷斯美列特 24歲 拿玻里

後衞

基亞連尼 36歲 祖雲達斯

邦路斯 34歲 祖雲達斯

費奧倫斯 30歲 巴黎聖日耳門

艾馬臣柏美尼 26歲 車路士

法蘭斯高阿沙比 33歲 拉素

史賓亞蘇拿 28歲 羅馬

迪羅倫素 27歲 拿玻里

巴斯東尼 22歲 國際米蘭

拉菲爾杜萊 30歲 阿特蘭大

中場

馬高華拉堤 28歲 巴黎聖日耳門

佐真奴費路 29歲 車路士

尼高路巴列拿 24歲 國際米蘭

史提芬奴辛斯 25歲 國際米蘭

羅倫素柏歷堅尼 24歲 羅馬

白賴仁基斯坦迪 26歲 羅馬

文路爾盧卡迪利 23歲 薩斯索羅

前鋒

恩莫比尼 31歲 拉素

恩斯治尼 29歲 拿玻里

比洛迪 27歲 拖連奴

貝拿迪斯治 27歲 祖雲達斯

費達歷高基艾沙 23歲 祖雲達斯

杜文尼高貝拉迪 26歲 薩斯索羅

拉斯柏度尼 21歲 薩斯索羅