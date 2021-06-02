英格蘭熱身賽登場　4位右閘會點用呢？

英格蘭主帥修夫基揀選4位右後衞阿歷山大阿諾特、列斯占士、捷比亞、基爾獲加，出戰歐國盃決賽周，備受爭議，英軍將於周四(3日)凌晨喺米杜士堡主場河畔球隊鬥奧地利，到時大家可能會知道「修哥」點解要咁做。

「三獅兵團」近年踢大賽前嘅熱身賽都態度認真，近兩屆5場都贏晒，鬥志唔使懷疑；奧地利實力稍遜，而且射手阿拿奧杜域肌肉拉傷缺陣，影響攻力，相信英軍可以憑主場之利贏波，主勝捧得過。（有線662及602台周四凌晨3時直播）

喺歐國盃列入D組嘅英格蘭陣中星將如雲，雖然效力曼聯嘅小將格連活特因傷已經宣布退出大軍，並且留喺球會養傷，暫未公布有關傷勢，但其他球員嘅一舉一動都係全球焦點，不論「撐英」抑或「反英」球迷都會睇到實，即使英軍球員實力未必係世界首屈一指，但有時靠旺盛嘅鬥志，又真係踢高一班波。

英軍球員嘅鬥志亦可以從熱身賽睇得出，翻查紀錄，英格蘭出席2018年世界盃前嘅兩場熱身賽，以及出戰2016年歐國盃前進行嘅3場熱身賽，雖然分別由修夫基同鶴臣兩位唔同教頭領軍，但結果5場熱身賽全部贏晒。

「三獅兵團」傳統上最後1場熱身賽會用盡二線兵，尾二嗰場就會強陣出擊，預料今次備戰都係照辦煮碗。不過，今場英軍除咗曼聯中堅哈利馬古尼受傷將會避戰，其餘效力曼城、車路士及曼聯等有份踢歐聯同歐霸決賽嘅球員，修夫基唔會畀佢哋正選上陣，但腳風順到爆嘅哈利卡尼就肯定會掛帥。

至於歐國盃身處C組嘅奧地利，目前世界排名23，過往只曾兩次殺入歐國盃決賽周，其中一次仲係以合辦國身份參戰，兩次分組賽成績都係1和2負出局。佢哋今次決賽周目標非常清晰，只係爭取小組歷史性首場勝仗，以實力計明顯比英軍差一截，加上效力上海上港嘅前鋒阿拿奧杜域肌肉拉傷缺陣，今場難畀到「三獅兵團」壓力，英格蘭第一場熱身賽應該可以順利贏波。

直播表

周三6:00pm 日職 FC橫濱Vs川崎前鋒

有線662、602台

周四3:00am 英格蘭Vs奧地利

有線662、602台