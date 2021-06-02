姬維杜娃又因記者會退賽！四大滿貫為大坂再出聲明

日本網球巨星大坂直美日前在個人社交平台寫下「千字文」宣布退出今屆法網及自爆患上抑鬱之後，球壇四大滿貫賽會周二（1日）聯合發放聲明，強調對大坂的心理健康極為關注，並會盡力協助。

大滿貫「四大巨頭」包括法網、溫網、美網及澳網於周日因大坂直美在首圈晉級後，因沒有出席賽後記招曾向她發出嚴厲警告，更表示有機會將她逐出大滿貫，然而兩日後隨着大坂直美宣布退賽法網，「四大巨頭」又再次發出聲明強調會支持及協助，並認為心理健康是一個非常挑戰的議題。

大坂直美在今屆法網首圈晉級後，沒有出席賽後記招會，已被賽會罰款15000美元，而在整個比賽前她已表示因為出席新聞發布會，面對傳媒會影響心理健康，當時未有透露自己有抑鬱及焦慮症。

此外，另一位網壇女將捷克的姬維杜娃，亦宣告退出法網，巧合地亦與賽後記招有關；這位兩屆大滿貫盟主周日晉級後出席賽後記招者時，不慎跌倒，傷及足踝，經過磁力共振檢查及與團隊商討後，決定退賽。

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