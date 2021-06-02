施利臣確診肺炎退隊　荷蘭有滅「門」之災

荷蘭國家隊正選門將施利臣因為確診新冠肺炎，被逼退隊，將無緣今屆歐國盃決賽周，荷蘭主帥法蘭迪保亞已經補選阿爾克馬爾門將比蘇治入26人大軍名單，但預料佢只會成為第3門將，至於正選門將之位，無論由38歲老將史基倫堡，亦或效力諾域治嘅告魯爾擔任，恐怕都難令人安心。

效力華倫西亞嘅施利臣曾經為荷蘭上陣60次，屬於必然正選，但不幸確診新冠肺炎，領隊法蘭迪保亞表示，由於歐國盃即將展開，為球隊利益着想，只能放棄呢位鋼門：「我通知咗施利臣呢個決定，我知佢好難受，但佢確診新冠肺炎，會錯過大部份備戰操練，亦唔知佢幾時可以恢復100%狀態，我唔可以冒險，必須換人。」

施利臣退隊之後，正選門將位置成為史基倫堡、告魯爾之爭，效力阿積士嘅史基倫堡曾經58次為荷蘭上陣，但佢已經38歲，體力上輸蝕。

至於33歲告魯爾過去3季有2季為諾域治踢英冠，實力亦令人懷疑，門將位置無疑已成為荷蘭最弱一環。荷蘭屬於歐國盃C組，同組對手有奧地利、北馬其頓、烏克蘭。