本地球壇體壇馬圈波友　歐國盃心水大揭秘

歐洲國家盃係世界球壇盛事，當然每位球迷都好期待，本地球壇、體壇同馬圈，同樣有唔少波友，佢哋又點睇歐國盃呢？有冇咩心水選擇？又或者佢哋同歐國盃有咩緣份？今日就同大家一齊睇睇呢班星級打氣團有啲咩講！

傑志前鋒丹恩奴域

心水：英格蘭

當我仲踢緊黑山國家隊時，曾經同過英格蘭交手3次，特別難忘同謝拉特及林柏特同場較勁，我喺佢哋身上取得嘅兩個入球，係我職業生涯非常重要嘅入波！今屆「歐國盃」我都睇好英格蘭，佢哋陣容年輕兼有質素，當中我最欣賞美臣蒙特同菲爾科頓，當然史達寧同哈利卡尼亦非常有實力。

標準流浪門將奧利斯

心水：烏克蘭

我當然睇好祖國烏克蘭啦！佢哋陣容好有實力，包括依家踢緊意甲阿特蘭大嘅馬利路夫斯基同曼城嘅辛真高，仲有韋斯咸嘅耶莫蘭高，我同耶莫蘭高曾經喺青年軍合作過，依家同佢仲有聯絡，今次我都會發短訊幫佢打氣。加上由舒夫真高領軍，佢哋可以創造驚喜，起碼喺小組晉級！

天水圍飛馬主教練郭嘉諾

心水：比利時

決賽組合我會揀荷蘭對比利時，我睇好「歐洲紅魔」可以攞到冠軍。比利時班球員大熟大勇，球員主要都係睇盧卡古，佢今季喺國米腳風咁順，嚟到呢啲大賽都會有表現，始終比利時夠晒輸送，中間有奇雲迪布尼同泰利文斯，兩邊側擊又有恩歷克卡拉斯高、卡斯泰尼同梅尼亞呢啲助攻力強嘅球員，係睇吓盧卡古完唔完成到最後一腳，大可留意佢有冇機會攞到神射手，同幫比利時奪冠。

標準流浪中場林嘉緯

心水：英格蘭

香港人睇開英超，始終對英格蘭有份情意結，以前成日都望佢哋捧盃，但咁多年嚟都係得個「望」字！不過今屆我對佢哋有啲期待，尤其新一輩後生仔好有活力。哈利卡尼今季喺英超除咗入波外，仲攞埋助攻王，要攞冠軍呢啲球員好緊要。而我喺菲爾科頓身上睇到現今足球嘅轉變，依家踢波要講求活動範圍大，科頓單對單好強、走動範圍亦廣，喺比賽上睇到足球嘅轉變，都好得意。

羽毛球代表伍家朗

心水：葡萄牙

我冠軍心水係葡萄牙啦，因為我本身係C朗嘅Fans，同埋今屆佢哋前中後都好平均，中場有曼聯嘅般奴費南迪斯同曼城嘅貝拿度施華，中堅魯賓戴亞斯仲攞埋英格蘭足球先生，依家板櫈深度同厚度都好夠，唔再係C朗一人球隊，絕對有能力衞冕。

桌球手傅家俊

心水：英格蘭

近年忙於桌球同湊小朋友，都少咗捱夜睇歐洲波，對今屆歐國盃各隊嘅人腳唔算太深入了解，但多年嘅情意結都會繼續支持英格蘭，佢哋隊長哈利卡尼今季喺熱刺腳風都幾順，攞埋英超金靴，希望佢喺決賽周發威，英格蘭至少可以入到8強。

練馬師徐雨石

心水：法國／德國

我自己係荷蘭粉絲，精神上當然全力支持，但論實力今屆都係法國及德國兩隊較高，如果揀歐國盃決賽組合，我會選法、德兩隊。兩隊分組賽編埋同一組，攞咗小組首、次名就會分開兩邊線，甚有機會喺決賽再碰頭。

愛爾蘭騎師郭能

心水：英格蘭

我睇好英格蘭捧盃，「三獅軍團」今屆陣中坐擁好多年輕好手，例如查頓辛祖、菲爾科頓及列斯占士等，假如佢哋喺賽事發揮出高水準及表現，好大機會奪得殊榮。

本地騎師陳嘉熙

心水：比利時／法國

其實我本身對足球唔算太熟，但亦有留意到車路士贏得歐聯嘅消息。今屆歐國盃我就睇好比利時同法國兩支勁旅，法國中場尼高路簡迪啱啱幫車仔贏得歐聯，希望佢可以攞埋歐國盃。