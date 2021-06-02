香港男子7人欖球隊奧運外圍賽名單出爐

香港欖球總會周三（2日）公布香港男子7人欖球代表隊13人名單，備戰6月19至20日於摩納哥舉行的東京奧運次輪外圍賽，力爭最後一個奧運資格。

東京奧運男子7人欖球只剩下最後一個名額，港隊統帥莊保羅（Paul John）挑選大部份有份參加15個月前假南美洲舉行的「世界七人欖球系列賽- 挑戰者系列賽」的戰將同行。兩名本地最多七人賽喼帽的球員姚錦成和荷迪（Jamie Hood）皆有份入選。二人分別10次和9次參加香港國際七人欖球賽，亦結伴代表香港出戰美國（2017年）和俄羅斯（2013年）的世界盃。

姚錦成表示，今次很可能是他最後一次挑戰奧運舞台，目前港隊備戰情況理想：「今次對部份球員來說可能是最後和最佳的衝奧機會，所以大家都格外珍惜每次操練，務求確保自身和團隊都一切準備就緒。縱使未能往海外集訓或與其他國家隊切磋來提升狀態，我們早前在香港體育學院內舉行隊內對抗賽，模擬實戰和大賽氣氛來提升身心狀態。」

亞運金牌得主香港男子7人欖球隊於2019年11月舉行的亞洲區7人欖球奧運資格賽，不敵東道主南韓，錯失直入東京奧運入場券，本月19至20日將與9支球隊爭奪最後一個奧運席位，決選12人名單將於賽前公佈。香港為B組2號種子，同組有「滙豐世界7人欖球系列賽」常客法國、智利、烏干達和牙買加。兩屆「世界盃」銅牌薩摩亞被列為A組頭號種子，同組還有愛爾蘭、東加、津巴布韋和墨西哥。姚錦成表示，「我們曾與所有小組對手較量，所以大家並不陌生。我認為愛爾蘭、東加和法國皆是4強熱門，但我們已分析所有敵軍之長短並制定針對性部署。」

香港男子七人欖球代表隊13人名單（奧運次輪外圍賽）：

禾獲特（隊長）、馬金首、高凡戴爾、虎拿當尼、李卡度、荷迪、麥堅力、湯麥堅、靴貝特、韋兆新、丹馬克、姚錦成、蔡紀駿