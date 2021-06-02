亞冠盃　梁志榮月中帶隊飛泰國會「朱Sir」

應屆港超聯盟主傑志，將於月尾赴泰國出戰「亞冠盃」。雖然部分球員獲港隊徵召出戰世界盃外圍賽，但外援和餘下戰將近日在副總監兼助教「細榮」梁志榮帶領下維持訓練，準備今月20日啟程泰國會合其他球員。

在副總監兼助教梁志榮、助教金東進等職員帶領下，未有隨港隊出戰世盃外的球員和外援近日每天在賽馬會傑志中心維持練習，以備戰「亞冠盃」。「細榮」表示，球隊準備進度良好，每周都會安排內部分隊賽，保持球員的速度和體能狀況，而下周三（9日）亦會約戰理文「拍跳」。

「亞冠盃」比賽用皮球與港超聯皮球不同，傑志亦特意購入大量比賽用球讓球員試踢，以適應球感，「細榮」認為「亞冠盃」皮球較平常更輕，在下雨的環境可能令滑行速度更高。

目前，包括總監兼總教練朱志光、隊長黃洋、唐建文、羅梓駿等，正隨香港隊出戰世界盃外圍賽。「細榮」透露，「朱Sir」已安排在港隊最後一戰完結後翌日（16日）會先帶隊飛到泰國，而「駐港大軍」則於20日啟程到泰國會合其餘球員。另據消息指，當在7月9日戰畢分組賽後，大部份外援會直接在當地飛回家鄉休假，而本地球員返港後將不獲檢疫豁免，須到酒店隔離。

現時蘇沙、杜馬思和謝家強的特區護照仍未到手，將未能以本地球員身分註冊亞冠。「細榮」指，參賽名單的最後遞交限期為6月8日，雖然時間趕急，但球隊對3人的入籍申請仍未絕望。另外，據悉王振鵬的手指傷勢仍在恢復當中，篤定無緣參戰「亞冠盃」。