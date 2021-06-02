香港隊　兵臨城下　梁冠聰：唔會咁易畀佢贏

港隊周四（3日）將迎戰亞洲強敵伊朗，多年後重返港隊的東方龍獅守將梁冠聰（大佬），接受本報訪問時大談在巴林備戰的感受。

港隊上周六（5月29日）已啟程前往比賽地點巴林，經歷16小時航程及一輪繁複檢疫程序後難免感相當疲勞。受疫情所限，賽會設立封閉式比賽模式，包括規定球員除訓練和比賽外，均要逗留在酒店範圍，梁冠聰指球隊會安排在酒店附近散步和拉筋。巴林現時日間氣溫比香港熱，間中高達38度，晚間仍介乎33至34度，但濕度較香港乾燥得多，「大佬」認為球員需要更多時間適應天氣。

觀察球員的社交媒體，每位球員均被安排入住獨立房間，就連用餐也需「鬱喺房」，但「大佬」對酒店安排感大致滿意：「酒店食嘢比想像中好，至少帶嚟嘅嘢食都唔使食，豬、牛、雞、生果樣樣都唔錯，最重要係食水都可以，唔會水土不服。」

他又直言港隊備戰進度理想，大讚主教練麥柏倫在戰術指示上表達得非常清晰：「由第一日開始，『麥帥』喺由守轉攻上話咗畀我哋聽點樣做，好集中講伊朗有啲咩強項、我哋有咩針對性部署，大家都好清晰喺球場要做啲咩，希望真係發揮到出嚟。」

「大佬」強調伊朗是亞洲一線球隊，但同時想藉機會測試己方和對方之間的距離。他形容伊朗行軍速度、小組短傳速度極高，上屆世界盃決賽周與葡萄牙打成1比1平手，足以證明伊朗是屬於亞洲頂級水平，不過他保證港隊不會輕易放棄：「我肯定我哋唔會容易畀佢哋贏到，一定會出盡200分努力！」