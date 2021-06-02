香港隊　「打不死」精神抵禦伊朗強襲！

香港足球代表隊周四（3日）晚10時半，將在巴林穆哈拉格球場出戰對「波斯軍團」伊朗的世界盃外圍賽。對手為亞洲一線球隊，要抵禦強襲談何容易，但大戰當前港隊絕不會棄械投降，主教練麥柏倫更揚言要踢出「香港永不死」精神，誓令香港球迷驕傲！（Now630、633周四晚10時30分直播）

香港隊現時在「2022世界盃亞洲區第2圈暨2023亞洲盃外圍賽」C組以5分排第4名，欲晉級餘下3戰要全力爭勝。首仗周四（3日）面對「波斯軍團」，主教練麥柏倫直言對手是「亞洲一哥」，對港隊來說是巨大挑戰，但絕不會輕言放棄：「老實講伊朗無論喺戰術、速度同體格都比香港優勝，但球員清楚喺絕境下有咩工作要做，我好肯定港隊可以打出一套令伊朗驚喜嘅戰術。我哋要有信心，球員一定要懷着『香港永不死』嘅精神應戰！」他又透露，數天備戰進度理想，陣中並無傷兵，唯「麥帥」抱怨大會安排的訓練場質素參差：「服務好差，塊地太實令球員肌肉同腳踝唔舒服，好在我哋有一隊好出色嘅軍醫團隊，令球員恢復得好好。」

陣容方面，後衞羅拔圖因黃牌夠數停賽，但其餘球員均準備就緒。港隊「門神」葉鴻輝則指出，賽事用皮球與平時不同，踢球球速較快，但經過數天訓練後已適應球感。他又坦言對手伊朗是「亞洲數一數二」隊伍，但有信心可以為港隊保持不失：「作為龍門好希望每場波保持0失球，上次主場對伊朗嘅比賽，對今次部署有好大幫助。」今次香港隊陣中擁有許多新面孔，包括迪高和基頓等，司職後衞的徐宏傑謂，自己與他們在港超賽場經常交手，彼此熟悉踢法，與他們的磨合不成問題。

伊朗現時在C組以6分排第3，落後榜首伊拉克5分，出線形勢嚴峻，今仗對港隊他們非勝不可。前年9月作客香港，伊朗以2比0贏波，當時領軍主帥為韋莫斯。現教頭克羅地亞籍的史葛施治自去年2月接過帥印後，雖然執教場數不多，但領軍3戰均獲勝，當中包括去年尾2比0贏波斯尼亞，以及今年3月3球淨勝敘利亞。史葛施治賽前在記者會上提到，對比賽場地的草地質素感不滿，又批評賽會不容許其事前觀察場地。他又稱對香港隊認識不多，伊朗雖然尊重港隊，但今場他們志在必得。

今次伊朗大軍名單可謂星光熠熠，包括效力白禮頓的查漢巴克殊、波圖前鋒達利美，以及號稱「伊朗美斯」的辛尼特鋒將阿斯蒙。就連剛助賓福特升班的沙文高度斯，也趕抵會合大軍，令「波斯軍團」火力更猛。對港隊來說，今仗賽前較為利好的消息，可能是伊朗大軍周一（5月31日）才抵達巴林，比港隊少一天準備時間。港隊要抵擋對方來襲，還需先從防守做起，再靜候反擊機會。