英格蘭贏波折將　悲情阿諾特勢緣盡歐國盃

英格蘭落實歐國盃大軍名單後，周四(3日)凌晨首場熱身賽即刻「出事」，雖然「三獅兵團」憑小將布卡約沙卡一箭定江山，主場以1比0小勝奧地利，不過最後關頭掹車邊入選嘅阿歷山大阿諾特，今場不幸大腿受傷，而且表現非常痛苦，領隊修夫基亦承認「唔多理想」，阿歷山大阿諾特好可能會緣盡歐國盃。

英格蘭今場表現並唔理想，無論控球定係製造機會都未見有好大優勢，祖迪比寧咸早段入波因隊友犯規在先被判詐胡，之後再有哈利卡尼射門被救，半場踢成0比0平手。56分鐘英格蘭終於打破悶局，基亞利殊中路入楔射門被攔出不遠，布卡約沙卡後上窄位補射建功，亦係呢位19歲新星第1個國家隊入波。奧地利其後亦有沙比薩射門中楣，英格蘭最終險勝1比0完場。

雖然英格蘭贏波，但焦點就落喺阿歷山大阿諾特嘅受傷情況，呢位利物浦右閘喺賽事尾段受傷，需要軍醫扶住拐出場，而且又用波衫笠頭表現得非常痛苦同失望，修夫基賽後表示：「我仲要觀察情況，但睇佢行出場嘅情況絕對唔係好嘅徵兆，佢顯得好唔舒服，依家已經好接近決賽周，任何傷患都會令球員參賽成疑，未來48小時好關鍵。」

初步估計阿歷山大阿諾特係大腿或腿筋受傷，前國腳伊恩胡禮表示：「球員受傷第1時間就會知道情況係咪好差，阿歷山大阿諾特用波衫笠頭，而且不斷唸唸有詞咁埋怨，我直覺係佢唔相信呢件事會發生喺佢身上，得番11日就開波而大腿受傷，冇可能可以趕得切參賽。」

阿歷山大阿諾特之前一直被傳會被踢出26人大軍名單，但修夫基最終寧願揀晒4個右閘入隊，令呢位利物浦球星實現參賽美夢，估唔到最終都要面臨悲情結局。如果阿歷山大阿諾特證實退隊，修夫基將會喺之前被剔除嘅7人入面補選，今場有份正選上陣嘅連格會係熱門人選。