賽馬會五人足球聯賽　今晚7:30pm免費直播

沙田「馬場波地」於今年5月正式啟用，項目花費5年時間籌備，斥資2,500萬興建，為本地五人足球發展提供最重要支援！「賽馬會五人足球聯賽」今晚於這個「聖地」舉行甲組第五周賽事，由屯門火併栢禧，兩支球隊均在上輪的比賽遭對手逆轉勝，痛失寶貴積分，兩隊主帥均明言，今仗將全力爭勝不留餘力。（on.cc東網、香港賽馬會青少年足球發展計劃Facebook專頁及YouTube頻道於周四晚上7時30分直播）

屯門今季聯賽未嘗一勝暫列榜尾，不過上仗與榜首東區的比賽不落下風，更在大部分時間領先對手，比分曾領先到3比0，原以為聯賽首勝已袋穩，惟球隊被扳平後，在比賽最後1分鐘再遭對手連入兩球，結果以4比5僅負。雖然未能保持勝局至完場，但屯門教練容志傑仍然對球員派定心丸：「由贏變輸當然有少少失望，我們現為列榜尾，東區是榜首，贏到的話一定會提高士氣，但現實就是如此，五人足球就是多變。我見到球員在落後時仍堅定地執行戰術部署，我非常開心！」

容志傑︰採取主攻不甘守和

屯門季初有多名主力球員離隊，「容Sir」指加入新血後球隊增添活力，但經驗尚淺，加上正選門將李溢朗因傷缺陣對防守影響甚深，不過今仗對陣栢禧，他們仍會續用主攻策略：「過去幾季都曾與栢禧交手，雖然往績輸多贏少，但我們不甘於守和，我們好想贏波，好想打開勝利之門，這是我們的信念，但最緊要是踢場好波。」隊長冼雍博亦同意球隊是有力在栢禧身上搶分：「對東區這一場比賽才算齊腳，打起來整個感覺完全不同，齊腳我們是五五波的。」

至於客隊栢禧今季1勝1和2負得4分，上仗硬碰西貢上半場領先2比1，惟下半場最後5分鐘有球員被逐後，打少一個戰局急轉直下，最終大敗3比6收場。栢禧教練何信賢指球員在逆境時的心理質素不夠強：「球員體能在比賽末段下降，亦不夠集中，未能將攻門轉化成入球後更遭對手反擊得手，使他們心態上崩潰。」

快上快落勝負難以預測

「何Sir」苦笑道，五人足球的快上快落，讓球場內所有事都不可預測，一個球員被逐就足以影響全隊，同樣一個球員不集中也會讓全隊的攻守節奏不流暢，他期望球員可以改善穩定性和集中度：「五人足球變化太多，最緊要是踢好自己，例如今天的犯錯都是因自己起，減少犯錯自然能增加勝算。今年的準備時間和質素不如之前，也加入了新球員需要時間磨合，但我寄望在每次調動，落場球員都可以盡快入局。」

黃耀富：直播有助五人足球發展

今晚賽事將在「香港賽馬會青少年足球發展計劃」Facebook專頁及YouTube頻道作免費直播。一眾「賽馬會青少年體記」更會在專業評述員劉健基、孔慶慇、以及香港五人代表隊U20主教練黃耀富帶領下，為比賽作現場評述，考驗他們的口才及急才。

對於賽事能夠有直播，黃耀富直言有助推廣香港五人足球發展：「如果喜歡刺激，五人足球其實是個好選擇，速度快，埋門、起腳次數多，日本、韓國、伊朗等亞洲地區為甚麼能一直保持着高水平的表現，因為他們從小就用五人足球去訓練，令他們對射門欲望，埋門質素都有所提升。教要推、踢要推、睇波都要推，五人足球也需要大家製造一個睇波文化，只有這樣，才有發展的空間。」