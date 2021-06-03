梅拿曉姆斯隔926日再披甲 但德國贏唔到

周四(3日)凌晨國際熱身賽，德國2位老將湯馬士梅拿、曉姆斯相隔926日之後，終於再次為「日耳曼兵團」上陣，但並未能為球隊帶來勝利，德國先開紀錄之下，被丹麥逼和1比1。

德國主帥勒夫為提升奪取歐國盃冠軍機會，重召湯馬士梅拿、曉姆斯入伍，2人今場熱身賽正選上陣。上半場14分鐘，湯馬士梅拿就有1次頭槌攻門，被丹麥門將卡斯柏舒米高撲出。臨完上半場，德國前鋒基拿比禁區邊勁射，可惜中楣彈出。

換邊後僅3分鐘，德國終於打開紀錄，科利安尼奧侯斯把握門前混戰射成1比0。德國之後攻勢陸續有來，但魯賓高辛斯窄角度起腳，馬菲亞斯真達頭槌攻門，都被卡斯柏舒米高救出。

德國未能拉開紀錄之餘，更加喺71分鐘，被丹麥前鋒尤素夫保臣射入逼和1比1。轉個頭德國中場甘美治射門中柱，注定和氣收場。

德國將於下周二(8日)凌晨同拉脫維拉踢熱身賽，跟住6月16日凌晨出戰歐國盃F組賽事對法國，同組仲有葡萄牙、匈牙利。

至於丹麥將於下周一(7日)凌晨同波斯尼亞踢熱身賽，然後6月13日凌晨出戰歐國盃B組賽事對芬蘭，同組仲有比利時、俄羅斯。