男雙頭號球手確診　法網即按緊急制

即使賽前強調會以安全網舉辧的法網，組委會周三（2日）宣布出現首宗球員確診個案，男雙頭號種子克羅地亞組合實證確診新冠肺炎，即時在簽表除名，並被強制退賽兼進行隔離。

法網組委會證實在兩名球員確診，這是今屆法網開賽之來首現球員確診，賽會聲明中沒有透露球員名字，只表示兩位球員已經退賽，並且被隔離，其參賽位置由另一對組合補上。

據英國媒體報道指，該確診組合是法網男雙首號種子克羅地亞拍擋柏域（Mate Pavic）及麥迪（Nikola Metkic），他們是今屆男雙的奪標大熱，而其位置已由西班牙組合代替。

對於在法網安全氣泡下有球員確診，組委會亦發出聲明強調賽事的安全系數仍然很高，並即按緊急制:「自資格賽以來，賽會已為球員及團隊人員進行了2446次新冠肺炎檢測，這是出現的首兩個確診個案，賽會亦跟據最新的健康協議，將球員逐離賽事。」至於今次這對男雙如何被感染，組委會未有公布原因。

至於賽事方面，美國發球機器伊士拿與奧柏加雙雙闖入男單第三圈，令男單共有4位美國球員躋身這個階段，這也是自1996年後首次在法網出現。