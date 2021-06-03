歷史性戰虛擬奧運　港電競手力爭「企櫈仔」

香港電競賽車手周天浩於首屆奧運虛擬系列賽，以亞洲第2名成績勇闖總決賽，6月23日將與15位世界各地好手爭奪總冠軍寶座，香港汽車會周四（3日）於奧運大樓舉行授旗儀式。

國際奧林匹克委員會今年首辦屆奧運虛擬系列賽，5個項目包括虛擬賽車、單車、帆船、賽艇及棒球。賽車奧運虛擬系列賽分兩階段進行，首階段於5月13至23日以線上計時賽形式舉行，62個國家及地區的選手分區作賽。

是次賽事吸引全球多達3萬名選手參賽，當中更包括F1威廉士車隊的電競車手Valerio Gallo等高手，香港共有約600名選手參賽，周天浩以1分55秒347排名香港第1及亞洲第2名，成功出線16強總決賽。6月23日總決賽當日，他將會出戰3場比賽，力爭成為香港首位奧運電競冠軍車手。周天浩自小鍾情賽車遊戲，曾勇奪「頭文字D Stage 3」秋名「下山」及「上山」晴天及雨天4個世界總合第1，他表示，未來一個月會加強體能積極備戰，亦會和隊友研究戰術。

香港汽車會會監余錦基表示，香港首次有車手出戰奧運會，屬香港賽車界重要里程碑。「其實Formula E香港站辦得很成功，是全球收視最高的兩站之一，但很可惜香港仍未有自己的賽車跑道，所以虛擬賽車或會是另一出路。」

東京奧運只餘個多月，早前有專家建議參賽運動員應該強制接種疫苗，有份出席活動的港協暨奧委會會長霍震霆表示，「東京奧運組委會將於6月中公布最後一份參賽手冊（playbook），相信屆時會有更多相關詳情。我們不會強制運動員打針，但奧運會屆時會有多達一萬名選手參賽，接種疫苗是對運動員多一重保護。」

對於會否讓香港運動員「包機」出發日本，港協暨奧委會義務秘書長王敏超表示，「由於出發日本的航班數目不多，已向航空公司查詢有關詳情。不過運動員出發時間不同，加上連開幕儀式能有多少運動員參加都未知，所以包機將有一定難度。」部分運動員將於東京奧運後出戰9月全國運動會，王敏超表示已向政府反映，研究放寬對有關運動員的檢疫措施。

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