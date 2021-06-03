為Now TV旁述歐國盃　盧均宜：有啲緊張

距離歐洲國家盃2020開鑼尚餘一個多星期，Now TV於周四(3日)舉行記者招待會，進行歐國盃頻道Now Sports 618台及錄影廠啓動禮。當中冠忠南區門將謝德謙以主持身份現身，而3名前任及現任港隊運動員盧均宜、馬詠茹，以及文毅施，亦成為今次活動的星級嘉賓。Now TV更同時公布以上3位，將會一同為歐國盃的「第三聲道」旁述。

活動甫開始馬上進行亮燈儀式，主持人隨後在新廠景，向傳媒介紹歐國盃全新「一齊睇」功能。此時Now SPORTS副總裁陳兆祺更宣布《電競三子》老星、Martin、William ，以及一眾網絡紅人，包括啱Channel的Ah Gi、Jackie、試當真的阿慈、小薯茄的程人富，阿J ；將會連同前港足成員盧均宜、前港隊女子單車運動員馬詠茹，以及現役港隊女子青年劍擊運動員文毅施，一同擔任歐國盃的「第三聲道」旁述，所有嘉賓更在場分享今次參與歐國盃的感受，期望與大家一同投入歐國盃狂熱。

活動過後標準流浪球員盧均宜接受記者訪問，身穿德國隊球衣的他，卻認為法國及比利時球員質素較高，屬今屆歐國盃大熱。「均宜」又指自己雖有評述經驗，惟今次為「第三聲道」評述卻有點緊張：「你睇佢哋口才好好，同埋全部都好有活力，我同謝德謙都震震哋，自己又唔係成日留意呢啲比賽，所以都會做足功課，不過足球嚟講我哋點都熟悉啲嘅！」「均宜」透露自己將會旁述大約一半賽事，又笑言希望透過全新「一齊睇」功能，與球迷及家人欣賞今次賽事，甚至與好友「嘉緯」一同「講波」。被問到下季會否續留在流浪，「均宜」表示「等多幾日先知」，惟自己年紀漸大，個人則傾向繼續留在球隊，協助年青球員成長。

至於身為專業評述員的冠忠南區門將謝德謙，同樣視法國為奪標大熱，他認為這支去屆世界盃冠軍3線相當平均，自己十分欣賞門將洛里斯。另外他對丹麥的表現亦相當期待：「我睇比賽主要都會睇龍門，今次就想睇下卡斯柏舒米高表現，睇下幫唔幫到球隊拎到好成績。」歐國盃舉行期間，港隊同樣會參加「世盃外」賽事，「阿謙」表示當然會支持：「去到咁遠比賽一啲都唔容易，除咗比賽、練波之外就要係間房隔離，甚至房門半步都唔出得，唔係就即刻取消資格，好彩佢哋間房個wifi都算順暢。」「阿謙」又指自己熟悉港隊主帥麥柏倫的踢法，假如公司能夠安排到，自己非常樂意為餘下2仗港隊賽事評述。