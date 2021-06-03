英媒爆干地任熱刺新主帥　只等官宣

球壇主帥大執位，干地將會喺熱刺新帥，據英國多間傳媒報道，熱刺已經同干地傾緊球隊規則、買球員等問題，相信球會好快會官宣。

熱刺4月炒咗摩連奴之後，一直由年輕教練賴恩美臣擔位臨時主帥，而面對新賽季熱刺都要有所準備，本來話搵「肥普」普捷天奴，但最終搞唔掂，PSG唔放人，加上好似話「肥普」自己都唔想返熱刺。

最新消息指熱刺已同干地密斟，呢位51歲名帥啱啱同國際米蘭解約，佢攞咗700萬鎊嘅賠償金，而干地上季喺意甲帶領國米稱霸，結束咗祖記壟斷意甲多年嘅局面；而由於干地同國米有個協定，下季唔可以執教意甲球隊，所以佢離開意大利到英超搵食，絕對正路。

據悉，熱刺已準備一份長期執教合約畀干地，而干地近日喺個人社交平台，上載咗一張面對大海嘅圖片，並寫住「It's a nice day」(今天是好日子)，球迷估計佢應該同熱刺傾掂，只等球會正式公布。

干地喺英超賽場絕不陌生，2016年擔任車路士主帥，執教第一季已贏得英超冠軍，不過因為同車仔高層意見分歧，2018年「落車」。如果佢真係執教熱刺，第一件事就要勸服隊長兼射手哈利卡尼留隊。