奧運倒數50日　有線7條頻道緊貼港將比賽

東京奧運倒數50日，有線電視、香港開電視及香港國際財經台周四（3日）舉行記者會宣布，將開放7條頻道全面直擊東京奧運，其中免費電視77台更會全天候播放奧運賽事，市民可安坐家中為香港隊打氣。香港隊於今屆奧運已取得35張入場券，香港奧運代表團團長貝鈞奇對於今屆港隊表現十分期待，更看好「牛下女車神」李慧詩、「女飛魚」何詩蓓及「跳馬王子」石偉雄可為香港贏得獎牌！

香港政府早前宣布購買東京奧運轉播權，交給5間本地持牌電視台免費播放。有線寬頻通訊有限公司主席邱達昌透露，有線將派出新聞台及體育台兩支隊伍到日本現場直擊報道，而收費及免費電視共7條頻道將播放至少1000小時奧運比賽及相關節目。香港有線體育有限公司體育頻道總監蔡富華表示，免費電視77台「香港開電視」將會全天候播放奧運賽事：「除規定的新聞及兒童節目外，77台其餘時間將會全部播放奧運節目，更會由初賽起全程跟足香港隊賽事，今次可以說是『不惜工本』，成本預計過千萬。過去一年體壇沉寂不少，我們希望可以藉今次奧運會帶起全民運動的氣氛。」

香港奧運代表團團長貝鈞奇表示，香港運動員將按照比賽時間分批出發到日本，待6月底完成資格賽後就會舉行授旗儀式，初步定在7月8日。至於運動員在奧運前是否需要接種疫苗，貝鈞奇表示，「我們當然鼓勵運動員（接種疫苗），我自己已打針，希望大家做好預防措施。」

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