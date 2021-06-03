歐國盃各隊實力拆解　A組意大利王者再現

歐國盃A組形勢混亂，看似明朗但實存暗湧；意大利近3屆至少殺入8強，外圍賽10戰全勝無堅不摧，主帥文仙尼帶領「藍衣兵團」由2018年10月至今年4月，造出25場不敗驕人成績，可謂出線穩膽。同組威爾斯只靠首席球星加里夫巴利支撐，但「大聖爺」水準已經不大如前；近年成績每況愈下嘅土耳其明顯青黃不接，相反上屆16強分子瑞士踢法實而不華，有力突圍而出。

意大利經歷無緣上屆世界盃決賽周後，該國足總痛定思痛，聘請名帥文仙尼執教，呢位前曼城領隊接掌帥印之後，進行大刀闊斧改革，摒棄以往保守作風，採取進攻踢法，加上用人唯才，冒起多位新晉猛將，大大提升意軍成績，佢哋喺歐國盃外圍賽10戰全勝，攻入37球火力全開，意大利正好把握今屆歐國盃，宣布王者回歸。

足球風氣極濃嘅意大利，一向係國際賽爭標熱門，除咗曾經4奪世界盃冠軍之外，亦曾於1968年捧起歐國盃冠軍獎盃。呢支「藍衣兵團」過去5屆歐國盃亦有兩屆打入決賽，上屆8強互射12碼被德國淘汰，雖敗不辱。

不過，上屆歐國盃主帥干地離任後，意大利足總「慳皮」聘請教慣細球會嘅雲杜拿領軍，結果搞到相隔60年再次無緣世界盃決賽周，證明「平嘢冇好嘢」，惟有搵來文仙尼接掌，撥亂反正。

「藍衣兵團」喺文仙尼指揮下，試用唔少新進球員，令球隊充滿朝氣，祖雲達斯翼鋒費達歷高基艾沙、國際米蘭中場尼高路巴列拿、薩斯索羅中場文路爾盧卡迪利屬於當中佼佼者。最重要係文仙尼推崇進攻踢法，發揮出意軍球員嘅優勢，成績自然好，外圍賽10戰全勝絕非偶然。意大利足總吸取教訓後，早前已經宣布同文仙尼續約至2026年穩定軍心，如今可以全心全意衝擊今屆歐國盃錦標。

意大利領隊：文仙尼

現年56歲嘅文仙尼球員時代已經係天才級球星，教波一樣掂，曾經率領國際米蘭3奪意甲冠軍，其後更協助曼城首次捧英超冠軍。就連執教費倫天拿、拉素、加拉塔沙雷，都有盃仔落袋，今次率領意大利出戰歐國盃，有望問鼎冠軍寶座。

瑞士鐵血防守捱出頭

瑞士近年喺國際大賽以穩健防守同對手圍旋，包括上屆歐國盃3場分組賽入2球失1球，去到16強僅以互射12碼被波蘭淘汰，法定時間「不敗出局」，足以證明佢哋表現非常硬淨，難以被擊敗。瑞士陣中多位主力都係效力歐洲4大聯賽球會，包括利物浦進攻中場梳頓沙基利及阿仙奴防守中場格列沙加，戰術有一定創造力，有望成為今屆賽事一路奇兵。

瑞士領隊：柏高域

57歲嘅柏高域雖然係波斯尼亞人，但球員時代同教波生涯大部分時間都喺瑞士搵食，佢2014年開始執教瑞士國家隊，率領球隊打入上屆歐國盃16強及上屆世界盃16強，就睇下柏高域今屆能否再帶領瑞士小組出線。

土耳其三線齊人咪睇小

土耳其曾經打入2008年歐國盃4強，但近十數年國際賽成績令人失望，包括上屆歐國盃分組賽出局。不過，土耳其近年有唔少出色球員冒起，包括AC米蘭中場查漢奴古，以及李斯特城中堅蘇恩古，加上效力里爾嘅35歲老將前鋒耶馬士喺今季法甲有突出表現，射入16個聯賽入球，協助里爾奪得法甲冠軍，土耳其三線都有重心大將助陣，唔可以睇小。

土耳其領隊：根尼斯

68歲嘅根尼斯曾於2000至04年首度執教土耳其，帶領球隊獲得2002年世界盃季軍，以及2003年洲際國家盃第3名。其後根尼斯教過特拉布宗、比錫達斯等球會，並為比錫達斯奪得兩季土超冠軍，2019年臨危受命，再次擔任土耳其主帥。

威爾斯跌Watt陪跑分子

威爾斯上屆首次打入歐國盃決賽周即進身4強，表現可謂一鳴驚人。不過，呢支「歐洲紅龍」之後無以為繼，特別係首席球星加里夫巴利近年水準明顯走下坡，唔可以同5年前嘅大勇狀態相提並論。屋漏偏逢連夜雨，領隊傑斯早前捲入官非，或未能親自領軍出戰賽事，令球隊進一步受打擊，陣中人氣球星唔多之下，預料只能成為今屆賽事嘅陪跑分子。

威爾斯看守領隊：羅拔比治

傑斯球員時代喺曼聯呼風喚雨，但係私生活唔檢點，曾經同弟婦搞不倫之戀，成為「賤男」代表。呢位47歲少帥早前被控毆打前女友，面臨被判罰監禁，已經被威爾斯足總停職，要由羅拔比治擔任看守領隊。