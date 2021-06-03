女鐡人蔡欣妍隔空領小學生變身小鐵人

疫情下大家已習慣了用個「Mon」同外界溝通，香港三項鐵人女將蔡欣妍（Hilda）早前透過「恒生—體院精英運動員全方位發展計劃」，以視像形式與一眾聖保羅書院小學的學生分享運動生涯，以另一種方式傳遞正能量。

Hilda在活動中分享了自己征戰不同國際賽的心路歷程，更表示至今最難忘是2018年亞運會:「當年與三位隊友一齊參加混合接力賽，起初成績較為落後，但大家都無放棄，一齊努力，最終奪得一面銅牌；這令我領會到很多事情不一定要贏在起跑線，只要堅定信念去努力，必定達到目標。」

蔡穎妍亦鼓勵同學多做運動，更親身示範三鐡的熱身運動，帶領同學仔隔住屏幕挑戰，同學們也相當投入。Hilda早前從外地返港，經過多天隔離的蔡欣妍現已歸隊進行訓練，她表示：「目前正積極備戰九月在西安舉行的全國運動會。以往我們會到不同海拔的地區去訓練，但現時基於各種的旅遊限制，到海外訓練不太方便，所以我和隊友在九月前都選擇留港訓練，以省卻隔離的時間及集中訓練。」

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