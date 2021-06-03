【歐國盃神射手】哈神衝擊金靴大滿貫！

今屆歐國盃絕對是「Goal手雲集」，歐洲5大聯賽中，除了西甲的美斯征戰美洲盃外，其餘4大聯賽金靴包括英超的哈利卡尼（英格蘭）、意甲的基斯坦奴朗拿度（葡萄牙）、德甲的羅拔利雲度夫斯基（波蘭）及法甲的基利安麥巴比（法國），俱有份角逐今屆歐國盃，金靴戰況肯定是近年最激！

翻查近5屆歐國盃賽績，除了上屆法國的基沙文，一般能夠入到5球的話，就大有機會成為神射手。因此，揀神射手最基本的兩大要素，一是「走得多遠」、二是「分組賽對手」。

英格蘭的哈利卡尼，曾3奪英超、以及2018世盃的神射手，級數毋庸置疑，只要再拿下歐國盃金靴，「哈神」就可完成神射手大滿貫！再者，英格蘭於分組賽的對手只是青黃不接的克羅地亞及捷克、以及闊別大賽舞台多時的蘇格蘭，大把機會數胡，神射手首選。

至於另一勁旅比利時，同組對手只是丹麥、芬蘭及俄羅斯，而且「歐洲紅魔」極依賴盧卡古，「魔獸」不愁沒有入球機會。另外可多選一個冷門，荷蘭同組對手有弱旅北馬其頓，唯一可靠前鋒迪比，隨時一場波已入幾球，可兼顧。

近5屆神射手一覽

2016 基沙文（法國） 6球

2012 迪沙高耶夫（俄羅斯） 3球

文迪蘇傑（克羅地亞）

基斯坦奴朗拿度（葡萄牙）

馬里奧高美斯（德國）

費蘭度托利斯（西班牙）

巴洛迪利（意大利）

2008 韋拿（西班牙） 4球

2004 巴路士（捷克） 5球

2000 米路斯域（南斯拉夫） 5球

古華特（荷蘭） 5球