踩入「馬場波地」做直播　小記者大考驗

賽馬會五人足球聯賽甲組比賽戰至第五周，屯門和栢禧的球員周四（3日）在沙田「馬場波地」為勝利出盡全力，場邊亦有一班身穿藍衫的賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員，一樣埋頭苦幹地工作，直播訊號開始前的最後一秒都不放過，與球員同樣力求完美。

沙田「馬場波地」於今年5月始正式啟用，一班學員可謂「搶頭啖湯」到場地參與賽事直播，計劃負責人、香港賽馬會公司品牌高級經理（體育及社區項目）李德能表示，計劃首次在一個半開合式的場地直播，感覺非常新鮮：「場地好寛闊，讓我們有很多可能性和容許我們作新嘗試，在布景設置上沒有限制，在節目配合和互動，相信對學員來說也是一個新體驗、新感覺。」德能同時寄語學員放開懷抱，將每次說話的機會當作是閒話家常，放鬆緊張的心態就能真情、自然流露，發揮最佳表現：「在一個不熟悉的製作流程裏，盡快穩定下來，發揮自己的能力，用平常心去接受每個挑戰，是對他們的最大考驗。」

專業評述員孔慶慇表示評述高水平賽事，對學員來說絕對是「考牌試」，同時亦對他們往後的體育生涯發展有莫大裨益：「今屆學員參與的賽事不限於學界比賽或小型賽事，能夠在高水平的比賽中擔任其中一員，可以讓他們更早了解和貼近記者或評述員的工作日常。」他盛讚學員敢於表達自己，面對鏡頭亦不害羞：「清談其實絕對不簡單，要在內容深度和廣度，以及趣味性之間取得平衡，不是容易的事情，但學員們處理得當，也非常淡定。」