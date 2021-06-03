五人足球　栢禧「大逆轉」！4比3反勝屯門

「賽馬會五人足球聯賽（甲組）」周四（3日）晚於沙田「馬場波地」進行今季第5輪賽事，由屯門對陣栢禧。栢禧雖然上半場被屯門領先2球，但下半場憑譚朗維、鄒熹朗，以及陳敏鎧「梅開二度」，最終上演「大逆轉」以4比3擊敗屯門，經歷一場敗仗後重回勝軌。

屯門上仗在領先3球的情況下反勝為敗，以4比5不敵榜首的的東區，教練容志傑賽前揚言不甘於死守，今仗力圖打開今季勝利之門；栢禧去役同在領先下遭西貢逆轉，兼任港超晉峰總教練的栢禧教練何信賢，亦當然希望拿下對手重回勝軌！

栢禧開賽初段搶攻，郭裕澄接應橫傳施射，被屯門門將陳顯聰擋出。屯門企穩陣腳後，隊長冼雍博施射高出，未能考驗栢禧守門員陳俊廷。

栢禧隊長鄧穎洋充當球隊「較炮手」發動攻勢，屢次為屯門後防帶來險象，包括造就陳敏鎧門前挑射，以及他自己接應間接自由球起腳，不過均未能將紀錄改寫，郭裕澄上半場中段近門施射，可惜再告越門而過。

屯門受壓之際間中靠反擊偷襲，梁偉翔在中次死球後策動反擊，突破後勁射被陳俊廷擋出。不過及後黃宇軒快放勁抽，便成功攻破栢禧大門，屯門領先1比0。

半場前栢禧嘗試扳平比分，可惜陳敏鎧邊路起腳竟中柱彈出，鄒熹朗連射兩腳又告無功而還，更被屯門梁錦波施襲得手。半場前比賽出現一個爭議性判決，栢禧鄒熹朗射入一個「壓哨」入球，雙方球員與球證爭論一番後，球證判入球無效，屯門半場領先2球。

換邊後栢禧作出調動，後備換入的陳君諾雖然錯失一次黃金機會，但轉眼間便憑譚朗維「插水式」撞入，為栢禧追至較接近比數。如狼似虎的栢禧乘勝追擊，黎俊威邊路傳中，鄒熹朗剷射破網，栢禧下半場未夠5分鐘便扳平比數。

追平後栢禧節奏明顯放緩，但仍不乏攻門機會，陳敏鎧及後更力壓對手之下，勁射擦楣底球入網，為栢禧反超前。後來居上的栢禧不急於進攻，後備入替的陳卓軒一次「窩利」抽射被門將撲出。

趁屯門強攻之際，栢禧努力尋找擴大優勢機會，終在完場前4分鐘收到回報，陳敏鎧把握機會射空門入網，入球後他向直播鏡頭擺出「心心動作」慶祝，兼助球隊拉開至4比2。

末段屯門作出最後反撲，就連門將陳顯聰也壓前進攻。他更助攻馮橋偉射入，追至3比4，可惜為時已晚，未能扭轉落敗的命運。結果栢禧在上半場落後2球之下，換邊後連入4球，最終以4比3擊敗對手，取得3分。

屯門教練容志傑賽後表示，反勝為敗原因在於一部分新球員經驗不足：「面對對方高強度壓逼處理個波做得唔好，所以下半場一開波就失咗2球，變咗個局面比較被動。」屯門開季至今錄5連敗，「容Sir」指球隊每一場都正在進步，對陣中年輕球員十分有信心，希望未來數仗能打開勝利之門。

栢禧教練湯禮賢則認為今場逆轉關鍵在於，球員的「一對一」在下半場及時調整：「五人足球強調一對一，上半場成功率做得唔好，半場提醒球員唔好因為輸兩球而焦急。下半場做番好，喺反勝嗰球就係透過一對一，然後射一個上路波入，所以都好欣賞球員嘅付出。」他又指，賽前已安排兩批球員，一組以逼搶為主，另一組以防守為主，當半場之際見球員體力下降便作出調動，使用較「精神」的球員落場，最終成功收獲勝仗。