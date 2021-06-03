小記者獲盛讚：「專業講波佬水準」！

賽馬會青少年體育記者培訓計劃周四（3日）到達沙田「馬場波地」後，兵分幾路為五人足球聯賽直播準備，其中有份評述上半場的梁榮海（Matthew），獲幾位導師盛讚表現「是專業講波佬的水準」。

Matthew笑指導師對其的褒獎「太誇張了」：「感謝導師們的稱讚，我和專業評述員的距離大概還有很遠，第一次參加評述直播能得到他們的讚賞，也是他們在課堂上的功勞。」他說自己很喜歡球類運動，足、籃球是我的最愛，自小就「聽翁金驊、何輝講波」，不過對五人足球的認識不多，惟有將勤補拙，在家多做準備功夫，熟讀資料：「這次是我首次在現場觀賞五人足球賽事，整件事都很陌生，唯一可以做的就是做多點資料搜集，看多點相關報道，令自己對整體有更深的理解。」

Matthew雖在大學主修管理學，但他對投身體育傳媒，甚至成為評述員有憧憬，他分享自己曾兩次報名參加計劃，幸最終能獲選為其中一員：「第一次面試後未能成為其中一份子，老實說我有點失望，所以第兩年再面試前，我做了很多準備，也調整好自己的心態，當得知真得獲選後，我更用力把握每次發揮的機會，特別在評述這個崗位，非常需要累積經驗去成長，希望往後能有更多機會！」