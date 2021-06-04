幫港隊打氣　譚秋朗：想為港足贏得新局面

相隔超過1年半後，香港足球代表隊周四（3日）晚再度出戰，於巴林穆哈拉格球場，與伊朗上演「2022世界盃亞洲區第2圈暨2023亞洲盃外圍賽」C組爭奪。為了隆重其事，香港足球總會舉辦內部「睇波」活動，其中新上任的足總行政總裁譚秋朗，亦開腔談及任職CEO的感受和目標。

譚秋朗是日換上港隊主場球衣，在足總主席貝鈞奇等足總高層陪同下，出席「睇波」活動，同場亦邀請不少本地球壇各界人士，包括前港隊成員林嘉緯及盧均宜等現役港超球員，一齊為港隊集氣，其中「均宜」於賽前就曾估計港隊有能力在強敵伊朗身上取得入球。

上任足總CEO超過三周的譚秋朗，亦在港隊比賽半場休息期間，接受傳媒訪問，並不忘隊對港隊表現作出正面評價。過往在商界有過豐富企業管理經驗，譚秋朗認為對自己在新職位有幫助：「商界背景其實好重要，我對公司架構同埋人才的運用有經驗，我哋要將所謂策略執行出嚟，先可以做到更好成績。」除了商界經歷之外，曾經參與劍擊運動的譚秋朗，表示自己亦有運動相關的背景，他希望結合兩者，幫助足總在架構上再作調整，盡力發揮員工的長處。

他表示自己未入職前，已經有不少想法，並希望在新崗位上大展拳腳：「我諗未來半年至一年，無論係公司內部，或者大眾市民，應該都會睇到（足總）有啲有唔同做法；我其實係好開心，因為我睇到香港足球嘅未來，希望可以繼續用我嘅方法，為港足變成全新局面，重新燃點香港人對足球嘅熱誠。」

譚秋朗尤其提到青訓的重要性：「除咗今日外圍賽之外，我哋日後都要部署點樣做得更加好，（青訓）係我哋好首要嘅目標。」他亦表示會透過著手提高足球人口，令足球運動更具吸引力。