香港隊　安永佳頭槌破蛋 1比3不敵伊朗

香港足球代表隊周四（3日）晚上出戰世界盃外圍賽C組賽事，於巴林穆哈拉格球場迎戰伊朗。港隊落後3球下，比賽尾段憑首次正選上陣，剛升格為「大港腳」的安永佳頭槌破蛋，兼射入個人國際賽生涯處子球，最終僅以1比3不敵伊朗。賽後港隊續以5分排在第4位，至於伊朗則暫時升上第2位。

首循環主場曾以2球落敗，港隊今仗陣容較為保守，派出5-3-2陣式，門將有葉鴻輝，5人防線包括唐建文、徐宏傑、馮慶燁、艾里奧，以及相隔5年後再為港隊披甲的梁冠聰。首次代表香港隊上陣的入籍兵迪高、連同小將陳晉一、隊長黃洋出任中場，孫銘謙及剛升格為「大港腳」的安永佳，則在前線負責攻堅。

實力佔優的伊朗甫開賽便控制大局，僅5分鐘隊長查漢巴克殊搶走陳晉一腳下球，沿右路壓入禁區後傳中，被艾里奧快一步擋出，伊朗球員投訴艾里奧手球，惟球證未有表示。17分鐘，「伊朗美斯」阿斯蒙接應隊友傳送，禁區內控定後再橫傳給達利美，可惜被港隊守將及時解圍。 1分鐘後查漢巴克殊左路橫傳，艾薩杜拉希後上勁射僅僅斜出。23分鐘，伊朗終於打破悶局，哥利沙迪在右路發難，推過孫銘謙後窄角度勁射破網， 領先1比0。落後下的港隊隨即找到第1次埋門機會，徐宏傑接應隊友長傳後再頭槌二傳，惟安永佳窩利抽射不中目標。上半場尾段入球功臣哥利沙迪右路斬入禁區，阿斯蒙搶點後一頂高出，最終伊朗上半場領先港隊1球，返入更衣室。

換邊後港隊換入鐘偉強，收起徐宏傑，企圖加強反擊速度，然而伊朗卻先有射門機會，查漢巴克殊中路快一步將皮球撞橫，「伊朗美斯」遠射斜出，達利美之後禁區內頭槌亦無功而還。 7分鐘後，港隊再次失守，孫銘謙頭槌解圍不遠，岩美尼遠射省中黃洋，皮球改變方向下收死「阿輝」，伊朗領先2球。68分鐘，葉鴻輝撲出哥利沙迪射門不遠，阿斯蒙補射再次未能射破「阿輝」十指關。74分鐘，港隊錯失入球機會，後上的唐建文右路斬中，尾柱鐘偉強無人看管人頂斜。港隊比賽尾段換入事隔8年重返港隊的顏樂楓，以及小將鄭兆均，可惜83分鐘再失多球，杜拉比左路通完「唐文」坑渠後橫傳，安沙里法特撞射得手，伊朗遙遙領先3球。港隊落後下未有放棄，1分鐘後成功破蛋，黃威斬入禁區，安永佳頭槌頂中楣彈出，鄭兆均門前補中，替港隊追近比數。但亞洲足協賽後指安永佳第一下頭槌，皮球經已過了白界，最後決定改判入球球員為安永佳，這名年輕前鋒亦取得個人國際賽生涯處子球，最終雙方未有再入球下，港隊以1比3不敵伊朗，下周五（11日）將會面對敵旅伊拉克。