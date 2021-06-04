阿諾特傷6周退隊　英格蘭補選2揀1

英格蘭右閘阿歷山大阿諾特喺周四(3日)友賽奧地利一戰受傷，經過檢查後證實右腳大腿四頭肌出現撕裂，預計要抖4至6個星期，英格蘭足總周五(4日)正式宣布呢位利物浦球星退出歐國盃大軍，領隊修夫基將會喺下周一(7日)友賽羅馬尼亞後決賽補選球員，據報人選將係連格同禾特普斯2揀1。

英格蘭足總周五發出聲明：「阿歷山大阿諾特將無緣歐國盃決賽周，呢位利物浦球員喺對奧地利一仗大腿受傷，檢查證實佢唔能夠參加嚟緊嘅賽事，佢已經離開國家隊返利物浦進行康復治療，修夫基唔會喺最後一場熱身賽對羅馬尼亞前公布補選球員。」

22歲嘅阿歷山大阿諾特原本被指無緣入選決賽周名單，引起唔少爭議，但修夫基最終「破例」挑選4個右閘一齊入伍，估唔到阿歷山大阿諾特最終都係無緣參賽。利物浦同英格蘭名宿班尼斯表示：「今次受傷對阿諾特係一大打擊，不過對英格蘭影響唔算致命，球隊仲有3個右閘可以揀，如果係哈利卡尼受傷我就驚。」

英格蘭目前後補名單有6位球員，包括蘭斯達爾、賓葛菲特、賓韋特、禾特普斯、連格同奧尼屈堅斯，其中蘭斯達爾係門將替補唔作考慮，賓葛菲特同賓韋特都屬球隊已經人腳充足嘅後衛，補選機會亦唔大，至於前鋒奧尼屈堅斯亦難以動搖國家隊鋒線配置。英國傳媒指修夫基將會喺連格同禾特普斯之間2選1，連格可以出任前場多個位置，而禾特普斯則係死球專家，同樣可為球隊注入新元素。