修夫基證實　馬古尼軒達臣分組賽上陣渺茫

英格蘭歐國盃前爆發傷兵危機，除阿歷山大阿諾特重傷正式退隊外，2位帶傷入選嘅主將哈利馬古尼同佐敦軒達臣，據報康復進展並唔理想，13號分組賽首戰克羅地亞幾乎肯定缺陣，就連之後2場分組賽亦上陣機會渺茫，領隊修夫基承認已做好2人喺決賽周「齋坐」嘅準備。

哈利馬古尼同佐敦軒達臣因傷缺陣季尾賽事，但仍然獲修夫基信任帶傷入選，哈利馬古尼周三(2日)表示自己只係啱啱恢復輕度訓練，而佐敦軒達臣更自2月後一直未有比賽。英國《太陽報》消息指，2人幾乎肯定會缺陣對克羅地亞嘅首場分組賽，由於3場分組賽會喺10日內踢完，2大球星有好大機會錯過晒3場賽事，唯一希望就係英格蘭順利晉級，令佢哋可以喺較後階段復出。

修夫基證實已有2大主力「齋坐」嘅準備：「關於哈利馬古尼同佐敦軒達臣，我選嘅陣容已經足以彌補佢哋缺陣，如果大軍名單只有23人，我可能會有唔同嘅決定，但依家有26人，所以我除咗揀年輕球員之外，仲有空間選2個資深球員為團隊帶嚟經驗，當然如果佢哋可以落場比賽，就係額外收穫。」