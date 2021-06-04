美斯入波平傅奇紀錄　阿根廷被智利逼和

周五(4日)早上世盃外南美洲區賽事，阿根廷主場大戰智利踢成1比1平手，美斯上半場23分鐘射入12碼先開紀錄，阿歷斯山齊士36分鐘為智利追和，阿根廷之後發動浪接浪嘅攻門，美斯喺79分鐘曾經妙特罰球中柱彈出，完場前更有連環攻門被哥迪奧巴禾「神救」，結果兩隊打和各得1分。阿根廷目前喺世盃外5戰3勝2和得11分排第2位，智利就5戰只得5分排第6位。

阿根廷今場雖然失分，但美斯仍然成功創造紀錄，今場入波係美斯143次為國家隊上陣入嘅第72球，當中38球係喺正式大賽攻入，追平巴迪斯圖達成為阿根廷「正式大賽」入波最多球員。另外，美斯自2006年首次為阿根廷入波後，已經連續16年為國家隊入波，繼續刷新佢自己保持嘅紀錄。

【阿根廷連續入球紀錄】

美斯 16年 (2006-2021)

阿古路 13年 (2007-2019)

基斯普 11年 (1997-2007)

迪馬利亞 9年 (2010-2018)

希古恩 8年 (2009-2016)

肯尼基亞 8年 (1987-1994)